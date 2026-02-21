拜票遇長者暈倒 民進黨南投縣長參選人温世政秒變醫師救人

民進黨南投縣長參選人温世政昨天在草屯鎮敦和宮拜票，一名老翁因天氣炎熱、體力不支而暈倒失去意識。温世政立即以醫師身份介入，將老翁移至陰涼處，持續呼喊並觀察生命徵象，同時為其手腳擦傷包紮，約十分鐘後救護車抵達，老翁隨即送往草屯佑民醫院治療，意識逐漸恢復。

温世政表示，老翁暈倒時意識忽醒忽睡，並出現大量冒汗現象，他研判可能因高溫造成水分流失與電解質失衡所致。由於老翁無糖尿病史，初步判斷非低血糖，但仍提醒年長者走春時應適時補水、保持體力，必要時進食或隨身備糖，以降低暈眩或跌倒風險。

温世政指出，身為醫師，救人是本能，也是從政信念的一部分，「守護鄉親安全永遠是首要任務」，與賴清德總統所提的「醫者初心」理念相呼應。意外現場，敦和里里長洪佩琦協助指揮調度，確保老翁順利送上救護車，讓温世政稍感放心。