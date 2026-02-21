黃國昌走春遇民眾嗆聲 蘇巧慧：每人有自己節奏、大家一起讓新北更好

過年期間各政治人物走春行程滿滿，但民眾黨主席黃國昌近日拜廟掃街行程都有遇到民眾嗆聲，民進黨新北市長參選人蘇巧慧對此表示，每個人都有自己的節奏，她會讓更多的人認識自己，知道蘇巧慧的樣貌，大家可以一起讓新北更好。

蘇巧慧今天前往三峽長福巖清水祖師廟參拜，蘇巧慧表示，今天是三峽一年一度的大盛事，很高興可以一起來共襄盛舉。整個過年期間，自己在新北走透透，受到大家熱烈的歡迎，非常感謝。被問及黃國昌及李四川目前的選舉規畫各不同，蘇巧慧表示，選舉就是一場馬拉松，每個人都有自己的配速。她的節奏就是長跑當成短跑衝，也會陸戰、空戰齊發，希望能夠透過更多的方式，讓新北市民認識、肯定自己，能夠獲得大家的支持。

蘇巧慧推出「會做事、事做對」系列影片今天推出第三部，蘇巧慧表示，第三支影片非常特別，說的是「填河造陸」，也就是用創新的方法，不但整治了大漢溪，而且加固堤防，甚至開通了大漢溪堤外便道，讓三重到鶯歌只要30分鐘，就能夠有快速平穩的道路直接到達。這些方式都是想告訴大家，我能夠提出新的方法，解決民眾的老問題，解決民眾的需求。

蘇巧慧表示，未來也會陸續推出更多的影片，讓大家看看這樣子的態度、這樣子的方式，是最能夠讓新北有新未來的好成績。