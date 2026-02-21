聽新聞
0:00 / 0:00
新北市長選戰年後啟動藍白合 黃國昌：政見會按部就班推出
新北市長選戰藍營確定推派台北副市長李四川征戰，國民黨將在春節過後推動藍白合，李四川日前表示他不排斥與民眾黨主席黃國昌以民調決定，黃也曾說若李出線他不會當副手。今天黃國昌到中和烘爐地參拜前受訪表示，他的政見還是會按部就班推出，下周也會有新的政見發表會。
2026九合一選舉
黃國昌強調，對於藍白共同政見部分，他與國民黨還是會持續交換意見溝通，事實上，大部分也都已經底定了， 會再挑一個雙方認為適當的時間點再向台灣社會報告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。