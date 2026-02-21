快訊

新北市長選戰年後啟動藍白合 黃國昌：政見會按部就班推出

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
面對新北市長選舉，黃國昌(圖中)今表示，下周還是會推出新的政見發表會。記者林媛玲／攝影
面對新北市長選舉，黃國昌(圖中)今表示，下周還是會推出新的政見發表會。記者林媛玲／攝影

新北市長選戰藍營確定推派台北副市長李四川征戰，國民黨將在春節過後推動藍白合，李四川日前表示他不排斥與民眾黨主席黃國昌以民調決定，黃也曾說若李出線他不會當副手。今天黃國昌到中和烘爐地參拜前受訪表示，他的政見還是會按部就班推出，下周也會有新的政見發表會

2026九合一選舉

黃國昌強調，對於藍白共同政見部分，他與國民黨還是會持續交換意見溝通，事實上，大部分也都已經底定了， 會再挑一個雙方認為適當的時間點再向台灣社會報告。

政見發表會 黃國昌

