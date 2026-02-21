新春拜年多次遭連嗆聲 黃國昌嘆民進黨大罷免撕裂台灣

近日民眾黨主席黃國昌陪同各區市議員參選人拜年，卻數度遭民眾嗆聲，甚至有志工與民眾互相爭執。黃國昌今表示，大罷免已經結束了，過去民進黨撕裂社會造成對立應要停止了，賴清德為何要把台灣搞得四分五裂，難道民進黨希望大家最後只剩下謾罵與叫囂？

昨天黃國昌到彰化拜年，有民眾騎機車經過黃國昌掃街隊伍嗆聲「超速仔」，此舉引發志工不滿，有志工拿起糖果往對方嘴裡塞，此舉引發爭議，事後彰化縣議員參選人出面緩頰指「其實兩人是彼此認識的朋友」。

黃國昌今在中和區與市議員參選人陳怡君到中和烘爐地參拜，遇到現場大批民眾兩人都先向民眾說聲「新年快樂」，另在參拜時因現場空間有限，他們也不時向民眾頻說「抱歉」，整個過程平和，並未如前幾天發生嗆聲事件。

黃國昌受訪時表示，他未親眼見到彰化志工與民眾互動情形，過年時間遇到民進黨支持者用不理性及情緒字眼謾罵，他們態度都是溫和理性應對，沒有要製造任何衝突，他抱持著過年說好話做好事的態度。

他強調，民眾黨立場很清楚，大罷免已經結束了，過去這一年民進黨撕裂社會應該要停止了，他尊重彼此有不同的立場，台灣是多元民主社會，有不同立場可理性溝通， 但過年期間還用謾罵咆哮這不是好的舉動。

媒體提問面對接二連三嗆聲心情是否受影響?黃國昌說，他的心情沒有受到太多影響，這種狀況從去年就一直累積至今年，他比較感慨是台灣社會怎麼會被撕裂這麼嚴重，就像柯文哲主席說過賴清德為何要把台灣搞得四分五裂，過去有不同立場及政策可交換意見，難道民主黨希望最後只剩下謾罵與叫囂嗎?

黃國昌說，他相信多數台灣人是良善的，他遇到大多數是熱情溫暖的台灣人，而不是用情緒性字眼謾罵的，台灣目前最需要的是如何彌平社會的傷痕，降低對立與衝突，好好就事論事討論公共政策，如果想藉由對立與衝突謀取政治利益，這對台灣絕對是傷害。