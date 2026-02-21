蘇巧慧推政績影片 爭取經費闢建大漢溪堤外便道

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧推出「會做事、事做對」政績影片，展現她向中央爭取66.4億元經費，「填河造陸」闢建大漢溪堤外便道，三重到鶯歌車程只需30分鐘。

蘇巧慧今天於社群平台推出第3支政績影片「大漢溪堤外便道篇」。她指出，大漢溪堤外便道「樹林段」因河水沖刷，缺乏開發腹地受阻，民眾須繞行環漢路，因路況複雜，平均每年發生287件交通事故。

蘇巧慧表示，她與民進黨立委吳秉叡合作，向中央爭取新台幣57億元「大漢溪疏濬加固工程」、9.4億元「堤外便道串聯計畫」經費，採移除右岸淤積、加固左岸堤防工法，「填河造陸」興建全長7.4公里的道路，銜接新莊鐵路橋至鶯歌館前路。

她表示，這條堤外便道於2024年7月完工通車，有效分流環漢路3成車量，提升通勤效率，也增加民眾的行車安全，不但整治河川，也補齊大漢溪左岸交通的最後一塊拼圖，現在從三重到鶯歌車程只需30分鐘。