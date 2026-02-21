藍白整合卡關 張啓楷首張文宣給嘉義市民拋出三好市長訴求

嘉義市長選戰升溫，藍白整合遲未在年節前拍板，戰局暗潮洶湧。獲台灣民眾黨提名的市長參選人張啓楷，卸下不分區立委職務，以立法院榮譽顧問、嘉義黨部主委身分勤跑基層，率先釋出首波選戰文宣，隨著藍白合卡關，張啓楷競選更積極，趁春節人潮發送文宣，打出「永續幸福嘉義市」主軸，提出「三好市長」：正派、專業、有條有理，形塑穩健理性治理形象。

文宣中，他闡述參選初衷，細數2年立委任內推動與爭取的政績，包括加薪相關法案、提高公糧收購價、普發現金萬元、所得替代率提升至8成，以及協助風災、地震災後重建經費到位等，強調不分藍綠為鄉親爭取資源，為城市發展奠基。

張啓楷文宣直言，參選不是為了成為「不犯錯政客」，而是要做敢於承擔、願意改革、把問題攤開解決的市長。他描繪未來藍圖，期盼打造更宜居、更安心、也更有希望的嘉義；強調城市改變從來不是個人功勞，而是全體市民共同選擇的結果。他需要提醒、批評與參與，甚至直言不諱的指正。

在藍白整合未明之際，張啓楷率先以政策與理念鋪陳選戰主軸，試圖把焦點從政黨協商拉回城市願景。選戰尚未全面開打，但文宣已為嘉義投下新一波政治漣漪。