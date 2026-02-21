快訊

115大考攻略／面試如何勝出？掌握8大題目類型見招拆招

關稅被擋不退場！川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

鯉魚潭溺斃案疑「惡意造浪」害死男童！她怒5年前就投訴：當局完全沒作為

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白整合卡關 張啓楷首張文宣給嘉義市民拋出三好市長訴求

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
獲台灣民眾黨提名的嘉市長參選人張啓楷，卸下不分區立委職務，以立法院榮譽顧問、嘉義黨部主委身分勤跑基層，春節率先釋出首波選戰文宣。記者魯永明／攝影
獲台灣民眾黨提名的嘉市長參選人張啓楷，卸下不分區立委職務，以立法院榮譽顧問、嘉義黨部主委身分勤跑基層，春節率先釋出首波選戰文宣。記者魯永明／攝影

嘉義市長選戰升溫，藍白整合遲未在年節前拍板，戰局暗潮洶湧。獲台灣民眾黨提名的市長參選人張啓楷，卸下不分區立委職務，以立法院榮譽顧問、嘉義黨部主委身分勤跑基層，率先釋出首波選戰文宣，隨著藍白合卡關，張啓楷競選更積極，趁春節人潮發送文宣，打出「永續幸福嘉義市」主軸，提出「三好市長」：正派、專業、有條有理，形塑穩健理性治理形象。

2026九合一選舉

文宣中，他闡述參選初衷，細數2年立委任內推動與爭取的政績，包括加薪相關法案、提高公糧收購價、普發現金萬元、所得替代率提升至8成，以及協助風災、地震災後重建經費到位等，強調不分藍綠為鄉親爭取資源，為城市發展奠基。

張啓楷文宣直言，參選不是為了成為「不犯錯政客」，而是要做敢於承擔、願意改革、把問題攤開解決的市長。他描繪未來藍圖，期盼打造更宜居、更安心、也更有希望的嘉義；強調城市改變從來不是個人功勞，而是全體市民共同選擇的結果。他需要提醒、批評與參與，甚至直言不諱的指正。

在藍白整合未明之際，張啓楷率先以政策與理念鋪陳選戰主軸，試圖把焦點從政黨協商拉回城市願景。選戰尚未全面開打，但文宣已為嘉義投下新一波政治漣漪。

嘉義 張啓楷 藍白合

延伸閱讀

春節宮廟發紅包成嘉市長選戰舞台 藍綠白參選人搶曝光搏感情

昨日柯文哲今日高金素梅 張啓楷怒轟政治追殺質疑檢調成打手

嘉市長選戰4參選人看板大車拚 藍白整合卡關暗潮洶湧

民眾黨不分區換血！中選會公告李貞秀等6人遞補當選立委

相關新聞

春節宮廟發紅包成嘉市長選戰舞台 藍綠白參選人搶曝光搏感情

農曆新春喜氣洋洋，嘉市街頭不只有年味，瀰漫濃濃選戰氣息，市長選舉升溫，賴清德總統與副總統蕭美琴先後到嘉義市多間宮廟發放新...

備戰九合一…侯友宜：與川伯並肩 蘇巧慧：當短跑衝刺

昨天大年初四，新北市長侯友宜前往土城五穀先帝廟參拜。台北市副市長李四川將選新北市長，侯李兩人何時合體引發外界關注；侯友宜...

藍白整合卡關 張啓楷首張文宣給嘉義市民拋出三好市長訴求

嘉義市長選戰升溫，藍白整合遲未在年節前拍板，戰局暗潮洶湧。獲台灣民眾黨提名的市長參選人張啓楷，卸下不分區立委職務，以立法...

市長選戰開跑？藍營「超級母雞」蔣萬安春節行程滿檔 連掃3天宮廟

今年是選舉年，已成國民黨內「超級母雞」的台北市長蔣萬安，今年乘著春節衝1波宮廟行程，大年初一首日將跑逾10間宮廟參拜，第...

看板遭惡意破壞、吐檳榔汁 竹市議員參選人：報警追究到底

針對年底大選，民進黨新竹市北區議員預計四月辦理初選民調，北區市議員參選人戴振博今表示，他位於鐵道路二段的宣傳看板再度遭人惡意破壞...

嗆黃國昌「臭豎仔嘿嘿嘿」被志工拿糖果堵口 台灣民眾黨參選人道歉

台灣民眾黨主席黃國昌今到彰化縣「走春」，在二林鎮被一名歐吉桑尾隨嗆聲「臭豎仔嘿嘿嘿」，民眾黨先大聲回應「新年快樂」，後來一名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。