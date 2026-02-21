春節宮廟發紅包成嘉市長選戰舞台 藍綠白參選人搶曝光搏感情

農曆新春喜氣洋洋，嘉市街頭不只有年味，瀰漫濃濃選戰氣息，市長選舉升溫，賴清德總統與副總統蕭美琴先後到嘉義市多間宮廟發放新春福袋紅包，吸引大批民眾排隊領取；市長黃敏惠也依循傳統，宮廟走春發送紅包向市民賀歲，年節祝福與政治較勁交織，讓紅包發放儼然成選戰前哨。

總統、副總統到訪，民進黨市長參選人、立委王美惠全程陪同。她在廟埕與鄉親親切寒暄、合影自拍，氣氛熱絡。王美惠轉述，總統特別叮嚀「把地方顧好、把市民照顧好」，她承諾會放在心上、全力打拚。總統級行程加持，為她提前點燃選戰熱度。

藍營方面，同樣動作頻頻。國民黨市長參選人翁壽良緊跟黃敏惠腳步參拜宮廟、發送紅包，與長輩握手寒暄、為孩童送上祝福；另一位國民黨參選人鄭光宏發放立法院長韓國瑜新春春聯，透過社群平台拜年衝聲量。民眾黨提名嘉義市長參選人、前立委張啓楷也緊跟黃敏惠走春，走入廟埕向鄉親拱手賀歲，與拿到紅包的孩子開心合照，努力拉近距離。