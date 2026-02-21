快訊

115大考攻略／面試如何勝出？掌握8大題目類型見招拆招

關稅被擋不退場！川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

鯉魚潭溺斃案疑「惡意造浪」害死男童！她怒5年前就投訴：當局完全沒作為

春節宮廟發紅包成嘉市長選戰舞台 藍綠白參選人搶曝光搏感情

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨提名嘉義市長參選人前立委張啓楷（左）緊跟市長黃敏惠走春，走入廟埕向鄉親拱手賀歲發紅包。圖／取自張啓楷臉書
民眾黨提名嘉義市長參選人前立委張啓楷（左）緊跟市長黃敏惠走春，走入廟埕向鄉親拱手賀歲發紅包。圖／取自張啓楷臉書

農曆新春喜氣洋洋，嘉市街頭不只有年味，瀰漫濃濃選戰氣息，市長選舉升溫，賴清德總統與副總統蕭美琴先後到嘉義市多間宮廟發放新春福袋紅包，吸引大批民眾排隊領取；市長黃敏惠也依循傳統，宮廟走春發送紅包向市民賀歲，年節祝福與政治較勁交織，讓紅包發放儼然成選戰前哨。

2026九合一選舉

總統、副總統到訪，民進黨市長參選人、立委王美惠全程陪同。她在廟埕與鄉親親切寒暄、合影自拍，氣氛熱絡。王美惠轉述，總統特別叮嚀「把地方顧好、把市民照顧好」，她承諾會放在心上、全力打拚。總統級行程加持，為她提前點燃選戰熱度。

藍營方面，同樣動作頻頻。國民黨市長參選人翁壽良緊跟黃敏惠腳步參拜宮廟、發送紅包，與長輩握手寒暄、為孩童送上祝福；另一位國民黨參選人鄭光宏發放立法院長韓國瑜新春春聯，透過社群平台拜年衝聲量。民眾黨提名嘉義市長參選人、前立委張啓楷也緊跟黃敏惠走春，走入廟埕向鄉親拱手賀歲，與拿到紅包的孩子開心合照，努力拉近距離。

今年市府結合「粉紅超跑」話題的馬年紅包設計巧思，為春節活動注入新意，讓市民感受城市用心。但熱鬧背後，藍白整合未成局，國民黨提名機制與白營合作未明朗；相較之下，民進黨人選底定，提前展開布局。紅包裡裝的是祝福，廟埕上鋪陳卻是政治盤算。4位藍白綠參選人把握人潮聚集時機，在笑聲與鞭炮聲中強化曝光、累積好感。走春，不只是傳統民俗，更成為市長選戰的舞台。

民眾黨提名嘉義市長參選人前立委張啓楷（右）緊跟市長黃敏惠走春，走入廟埕向鄉親拱手賀歲發紅包。圖／取自張啓楷臉書
民眾黨提名嘉義市長參選人前立委張啓楷（右）緊跟市長黃敏惠走春，走入廟埕向鄉親拱手賀歲發紅包。圖／取自張啓楷臉書
民眾黨提名嘉義市長參選人前立委張啓楷（左）緊跟市長黃敏惠走春。圖／取自張啓楷臉書
民眾黨提名嘉義市長參選人前立委張啓楷（左）緊跟市長黃敏惠走春。圖／取自張啓楷臉書
賴清德總統（右）到嘉義市宮廟發放新春福袋紅包，民進黨市長參選人、立委王美惠全程陪同同框賀節。圖／取自王美惠臉書
賴清德總統（右）到嘉義市宮廟發放新春福袋紅包，民進黨市長參選人、立委王美惠全程陪同同框賀節。圖／取自王美惠臉書
副總統蕭美琴（右二）到嘉義市宮廟發放新春福袋紅包，民進黨市長參選人、立委王美惠（左）全程陪同。圖／取自王美惠臉書
副總統蕭美琴（右二）到嘉義市宮廟發放新春福袋紅包，民進黨市長參選人、立委王美惠（左）全程陪同。圖／取自王美惠臉書
國民黨嘉市長參選人鄭光宏發放立法院長韓國瑜新春春聯。圖／取自鄭光宏臉書
國民黨嘉市長參選人鄭光宏發放立法院長韓國瑜新春春聯。圖／取自鄭光宏臉書
副總統蕭美琴到嘉義市宮廟發放新春福袋紅包，民進黨市長參選人、立委王美惠（右）全程陪同。圖／取自王美惠臉書
副總統蕭美琴到嘉義市宮廟發放新春福袋紅包，民進黨市長參選人、立委王美惠（右）全程陪同。圖／取自王美惠臉書
國民黨嘉市長參選人翁壽良（右）緊跟市長黃敏惠腳步宮廟走香、發送紅包。圖／翁壽良提供
國民黨嘉市長參選人翁壽良（右）緊跟市長黃敏惠腳步宮廟走香、發送紅包。圖／翁壽良提供

紅包 國民黨 黃敏惠

延伸閱讀

馬上有錢花 黃敏惠揭曉馬年小提燈「馬上熊賀」限量開搶

賴總統嘉義拜年宣示經濟成長信心 黃敏惠引星雲名言盼朝野和諧

立委王美惠騎小綿羊帶路 推薦嘉義美食咖哩餃

藍營嘉市長參選人翁壽良打「接班牌」 延續黃敏惠路線

相關新聞

春節宮廟發紅包成嘉市長選戰舞台 藍綠白參選人搶曝光搏感情

農曆新春喜氣洋洋，嘉市街頭不只有年味，瀰漫濃濃選戰氣息，市長選舉升溫，賴清德總統與副總統蕭美琴先後到嘉義市多間宮廟發放新...

備戰九合一…侯友宜：與川伯並肩 蘇巧慧：當短跑衝刺

昨天大年初四，新北市長侯友宜前往土城五穀先帝廟參拜。台北市副市長李四川將選新北市長，侯李兩人何時合體引發外界關注；侯友宜...

藍白整合卡關 張啓楷首張文宣給嘉義市民拋出三好市長訴求

嘉義市長選戰升溫，藍白整合遲未在年節前拍板，戰局暗潮洶湧。獲台灣民眾黨提名的市長參選人張啓楷，卸下不分區立委職務，以立法...

市長選戰開跑？藍營「超級母雞」蔣萬安春節行程滿檔 連掃3天宮廟

今年是選舉年，已成國民黨內「超級母雞」的台北市長蔣萬安，今年乘著春節衝1波宮廟行程，大年初一首日將跑逾10間宮廟參拜，第...

看板遭惡意破壞、吐檳榔汁 竹市議員參選人：報警追究到底

針對年底大選，民進黨新竹市北區議員預計四月辦理初選民調，北區市議員參選人戴振博今表示，他位於鐵道路二段的宣傳看板再度遭人惡意破壞...

嗆黃國昌「臭豎仔嘿嘿嘿」被志工拿糖果堵口 台灣民眾黨參選人道歉

台灣民眾黨主席黃國昌今到彰化縣「走春」，在二林鎮被一名歐吉桑尾隨嗆聲「臭豎仔嘿嘿嘿」，民眾黨先大聲回應「新年快樂」，後來一名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。