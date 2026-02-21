備戰九合一！侯友宜：與川伯並肩 蘇巧慧：當短跑衝刺

昨天大年初四，新北市長侯友宜前往土城五穀先帝廟參拜。台北市副市長李四川將選新北市長，侯李兩人何時合體引發外界關注；侯友宜回應表示，這段時間他跟李四川及團隊常有聯繫，雙方一定會並肩作戰，讓市政接棒毫無縫隙，「各個都是強棒」。

媒體詢問，侯在年底選舉扮演什麼角色，以及何時會與李四川會面合體。侯友宜回應表示，現在最重要就是把市政工作做好，這是對選民最好的交代，未來就會贏得選民更多的支持；他這段時間也與李四川及李的團隊常有聯繫，一定會一起並肩作戰，讓市政的接棒毫無縫隙，把細節做到更到位，讓市民更有感。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧昨天持續跑宮廟及發送福袋給民眾，她表示，從大年初一起，每天在各地宮廟向民眾說新年快樂，從板橋到林口，八里到三重，感受到民眾對她熱切的歡迎，現在她要「把長跑當短跑衝刺」，贏得市民的肯定。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧（左三）跑宮廟及發送福袋給民眾。圖／蘇巧慧競選團隊提供

蘇巧慧昨也公布第二支政績影片，講述與奧運拳擊金牌選手林郁婷相識的過程。蘇巧慧表示，透過林郁婷成長的過程，讓外界看到培養一個競技選手的不易，她很高興能把這樣的心情擴展到整個新北市，未來還會推出各項政見來協助各產業、人才，在新北市落地生根。

行政院長卓榮泰昨早在民進黨台中市長參選人何欣純等人陪同下，赴豐原武德宮參拜祈福、發小紅包，並展開強力輔選行程。卓榮泰說，「迎財神、補財庫，台中本來就是一個很大的財庫」，未來中央政府針對中部智慧精密新核心計畫編列八○七五億元建設大台中，盼未來中央地方一條心，讓台灣往上再升一級，成為真正科技智慧島的大國。

民眾黨主席黃國昌昨到彰化縣走春拜年，被問到年底選舉，他表示民眾黨在彰化比較重的是民意代表布局，將擴大提名好人才，並希望與國民黨在縣市長選舉合作，在彰化推出最好人選。

民眾黨創黨主席柯文哲昨到宜蘭，陪同黨籍縣長參選人陳琬惠走訪宮廟、夜市，向民眾拜年。柯文哲說，這次除拜訪地方產業界大老，也會開輔選會議，檢視政見、選舉計畫，也為陳琬惠加油打氣。陳琬惠說，柯文哲擔任台北市長時，給她上了很好的一堂課就是「做人家需要的」，參選縣長最重要的是可行的政見和牛肉。