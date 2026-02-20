市長選戰開跑？藍營「超級母雞」蔣萬安春節行程滿檔 連掃3天宮廟

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
大年初三，台北市長蔣萬安（中）19日上午在松山慈祐宮走春參拜，雙手合十向現場民眾致意。圖／中央社
今年是選舉年，已成國民黨內「超級母雞」的台北市長蔣萬安，今年乘著春節衝1波宮廟行程，大年初一首日將跑逾10間宮廟參拜，第一間就是當年宣布參選台北市長的台北市文昌宮，預計從初一到初三，共參拜北市24間宮廟，選戰開跑的味道濃厚，且深入「敵營」。

蔣萬安第一任期內，成功啟用台北大巨蛋並順利舉辦演唱會，近期與輝達（NVIDIA）在北士科完成簽約，確定落腳台北市，讓蔣萬安除了傳統藍營選票，年輕人的支持度也看好，蔣萬安的氣勢持續看漲，在北市各區都廣受歡迎。

藍營人士指出，從網路媒體民調就顯示，蔣萬安施政滿意度，近7成台北市民表示滿意、2成3不滿意。其中，98.4%國民黨支持者表示滿意，55.5%民進黨支持者表示不滿意；甚至有81.7%民眾黨支持者表示滿意。

據了解，蔣萬安今年宮廟行程較以往增加，也是因為宮廟是地方信仰中心，民意匯集，「萬安旋風」對廟方而言，也能添光、增人氣，高滿意度讓他獲得更多宮廟邀請，宮廟的反應，顯示蔣萬安的連任氣勢。

從蔣萬安初一參拜的宮廟來看，第一間就是位於自己本命區的文昌宮，且蔣萬安還是立委，就是蒞宮參拜文昌帝君，並宣布參選台北市長，當選後的宮廟感恩行程，首站也回到文昌宮參拜。

黨內人士指出，也有民調顯示，蔣萬安民調不滿意中，以中正萬華最高，有逾3成不滿意，但蔣萬安年初一當天的宮廟參拜，就包括廣照宮、艋舺龍山寺、霞海城隍廟等，位於萬華和大同區，屬偏綠的版塊，也是藍營「淡水河右岸」較弱勢區，蔣萬安宮廟行程跑好跑滿，頗有深入敵營的味道。

