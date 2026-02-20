看板遭惡意破壞、吐檳榔汁 竹市議員參選人：報警追究到底

針對年底大選，民進黨新竹市北區議員預計四月辦理初選民調，北區市議員參選人戴振博今表示，他位於鐵道路二段的宣傳看板再度遭人惡意破壞，繼先前同址帆布被割破事件後，今更發現看板人像臉部被噴吐檳榔汁，威脅針對性強烈。他說，除了強烈譴責，文明社會也不容卑劣手段，已向警方正式報案。

戴振博指出，農曆過年期間本應是闔家團圓、祥和之時，卻發生有心人士刻意針對其看板進行侮辱性的破壞。從早前的割破帆布到今日的檳榔汁攻擊，明顯是針對性的惡意行為。他已立即向新竹市警方報案，並完成相關蒐證，後續將由新竹市警察局依法查緝，追究肇事者責任。