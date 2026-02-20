嗆黃國昌「臭豎仔嘿嘿嘿」被志工拿糖果堵口 台灣民眾黨參選人道歉

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣民眾黨志工扮財神，拿糖果要塞住嗆聲歐吉桑的嘴。圖／民眾提供
台灣民眾黨志工扮財神，拿糖果要塞住嗆聲歐吉桑的嘴。圖／民眾提供

台灣民眾黨主席黃國昌今到彰化縣「走春」，在二林鎮被一名歐吉桑尾隨嗆聲「臭豎仔嘿嘿嘿」，民眾黨先大聲回應「新年快樂」，後來一名扮演財神爺的志工拿糖要堵住他的嘴，歐吉桑生氣質問「為什麼堵我的嘴？」民眾黨提名二林區縣議員參選人洪雅玲已針對此事公開道歉。

黃國昌及民眾黨不分區立法委員王安祥、縣黨部幹部及志工，在二林鎮某超市露天廣場集合，縣黨部安排媒體聯訪，一名歐吉桑走過來看到黃國昌，當面高分貝嗆聲「臭豎仔」，志工圍過去並大聲說「新年快樂」企圖壓過歐吉桑聲音，歐吉桑一連喊叫「臭豎仔（諧音超速仔）嘿嘿嘿」多聲，現場有員警維持秩序，歐吉桑疑似被勸離。

稍後黃國昌和洪雅玲等人到二林鎮市場拜年，不支持或討厭台灣民眾黨的民眾沒笑容，沒接受糖果，保持基本風度的說「謝謝」，支持者以年輕人居多，自動上前要求簽名。那名歐吉桑騎機車過來和大喊「臭豎仔」，黃國昌等人不理會繼續往前走。

歐吉桑騎機車一路跟著，在道路中間臨停高喊「臭豎仔、臭豎仔嘿嘿嘿」，有志工說「你停路中間很危險」，一名扮演財神爺的志工拿糖要堵住歐吉桑的嘴，被他推開，大聲說「你為什麼塞我的嘴？」一面騎機車跟著民眾黨眾人，一面要黃國昌處理此事。黃國昌等人被支持者包圍，忙著簽名、拜年，歐吉桑見狀機車加速忿忿離去。

事後洪雅婷說，發送糖果的志工姐姐與騎車阿伯其實彼此認識，當下的互動讓阿伯感到不舒服，造成外界觀感不佳，她對此深表歉意，後續將再加強志工夥伴相關應對與教育訓練，避免類似情形發生，事後她已向阿伯親自致上歉意。

