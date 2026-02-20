快訊

115大考攻略／備審資料不實取消錄取 大學還可撤銷學位

經典賽／警戒南韓、台灣！日本隊已派遣教練團親自情蒐

賴總統春聯被割破！男「割名挖字」今遭逮 下手理由曝光

黃國昌走春 點出2026選舉彰化縣布局重點

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣民眾黨在彰化縣二林區縣議員選舉推出洪雅婷（左三），黨主席黃國昌（右三）今天走春時跟洪雅婷會合。記者簡慧珍／攝影
台灣民眾黨在彰化縣二林區縣議員選舉推出洪雅婷（左三），黨主席黃國昌（右三）今天走春時跟洪雅婷會合。記者簡慧珍／攝影

台灣民眾黨主席黃國昌今到彰化縣「走春」拜年，被問到今年年底選舉，他表示，在彰化縣這邊比較重的是民意代表布局，民眾黨將擴大提名好人才，並希望與國民黨彼此在縣市長選舉合作，在彰化推出最好最強人選。

2026九合一選舉

彰化縣二林區縣議員選舉方面，民眾黨推出洪雅婷，黃國昌的彰化縣走春拜年第一站到二林鎮，陪洪雅婷到二林鎮市場沿路向民眾說「新年快樂」和分送糖果。民眾黨彰化縣黨部人員和支持者在某超市露天廣集合時，黃國昌被記者問到2026選舉民眾黨規畫。

黃國昌說，各政黨希望邁向2026年選舉能推出最好候選人，目前台灣民眾黨在北彰化有縣議員吳韋達，南彰化縣有縣議員張雪如，當然希望在2026年地方選舉彰化縣議會成立黨團提供彰化鄉親更多服，所以今天他到二林，民眾黨在二林區推出洪雅婷，服務二林更多民眾、反映基層心聲。

他又說，今一早他和洪雅婷先到農場看青農種植蔬果所面臨的一些問題，他們跟中央、地方整個行政的銜接上面需要協助，相信未來在彰化縣這邊有更多優秀民意代表，從鄉鎮市民代表到縣議員進入縣議會為大家服務，為彰化鄉親爭取更多權益。

黃國昌強調，在彰化縣這邊比較重要的還是民代布局，他感謝民眾黨縣黨部主委溫宗諭大力奔走，在彰化縣找非常多人才，民眾黨因此會擴大提名好人才，並希望跟國民黨彼此在縣市長選舉合作，在彰化縣推出最好最強人選。

台灣民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌：晚間擬開新節目 邀不同陣營與意見領袖參與

新春拜廟政治學 柯文哲、黃國昌北市參拜 蔣萬安笑答這句

黃國昌走春遇嗆聲 紅帽男狂酸「美國人的爸爸加油」

黃國昌新莊走春 已與李四川談願景 國防預算理性審查

相關新聞

迎財神初四發紅包「砸8075億建設台中」 卓榮泰挺何欣純：欣欣向榮

今天是大年初四迎財神，行政院長卓榮泰今早在參選台中市長的立委何欣純等人陪同下，赴豐原武德宮參拜祈福、發小紅包，並展開強力...

黃國昌走春 點出2026選舉彰化縣布局重點

台灣民眾黨主席黃國昌今到彰化縣「走春」拜年，被問到今年年底選舉，他表示，在彰化縣這邊比較重的是民意代表布局，民眾黨將擴大...

新北選戰蘇巧慧馬不停蹄跑宮廟 自稱把長跑當短跑衝刺

今天初四，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續跑宮廟及發送福袋給民眾，她表示，從大年初一到今天，每天在各地宮廟與民眾說新...

決戰中台灣 柯文哲初五將赴台中太平2宮廟走春

民眾黨台中市議員江和樹今公布，決戰中台灣，民眾黨前主席柯文哲「2026金馬年太平區宮廟走春」，大年初五（明天）上午9時1...

張惇涵陪童子瑋拜廟 組「基隆囡仔連線」 中央地方合作創造市民福祉

行政院秘書長張惇涵今天陪同基隆市長參選人、議長童子瑋，前往佛祖嶺慈雲寺參拜。張惇涵表示，童子瑋爭取地方福利，從水汙染補助...

王金平初三宴客 柯志恩、賴瑞隆爭請益

立法院前院長王金平昨天在高雄路竹老家宴請親友，擬參選高雄市長的立委柯志恩、賴瑞隆前來拜年兼請益；王金平說，希望兩位公平競...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。