黃國昌走春 點出2026選舉彰化縣布局重點

台灣民眾黨主席黃國昌今到彰化縣「走春」拜年，被問到今年年底選舉，他表示，在彰化縣這邊比較重的是民意代表布局，民眾黨將擴大提名好人才，並希望與國民黨彼此在縣市長選舉合作，在彰化推出最好最強人選。

彰化縣二林區縣議員選舉方面，民眾黨推出洪雅婷，黃國昌的彰化縣走春拜年第一站到二林鎮，陪洪雅婷到二林鎮市場沿路向民眾說「新年快樂」和分送糖果。民眾黨彰化縣黨部人員和支持者在某超市露天廣集合時，黃國昌被記者問到2026選舉民眾黨規畫。

黃國昌說，各政黨希望邁向2026年選舉能推出最好候選人，目前台灣民眾黨在北彰化有縣議員吳韋達，南彰化縣有縣議員張雪如，當然希望在2026年地方選舉彰化縣議會成立黨團提供彰化鄉親更多服，所以今天他到二林，民眾黨在二林區推出洪雅婷，服務二林更多民眾、反映基層心聲。

他又說，今一早他和洪雅婷先到農場看青農種植蔬果所面臨的一些問題，他們跟中央、地方整個行政的銜接上面需要協助，相信未來在彰化縣這邊有更多優秀民意代表，從鄉鎮市民代表到縣議員進入縣議會為大家服務，為彰化鄉親爭取更多權益。

黃國昌強調，在彰化縣這邊比較重要的還是民代布局，他感謝民眾黨縣黨部主委溫宗諭大力奔走，在彰化縣找非常多人才，民眾黨因此會擴大提名好人才，並希望跟國民黨彼此在縣市長選舉合作，在彰化縣推出最好最強人選。