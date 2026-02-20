迎財神初四發紅包「砸8075億建設台中」 卓榮泰挺何欣純：欣欣向榮

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
行政院長卓榮泰（中）今早在參選台中市長的立委何欣純（右）等人陪同下，赴豐原武德宮參拜祈福、發小紅包。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰（中）今早在參選台中市長的立委何欣純（右）等人陪同下，赴豐原武德宮參拜祈福、發小紅包。記者趙容萱／攝影

今天是大年初四迎財神，行政院長卓榮泰今早在參選台中市長的立委何欣純等人陪同下，赴豐原武德宮參拜祈福、發小紅包，並展開強力輔選行程。卓榮泰說，他和何欣純站在這裡，不但是「國泰民安」，而且是「欣欣向榮」，未來中央政府針對中部智慧精密新核心計畫編列8075億建設大台中，盼未來中央地方一條心，讓台灣往上再升一級，成為真正科技智慧島的大國。

2026九合一選舉

卓榮泰致詞說，迎財神、補財庫，台中本來就是一個很大的財庫，台中是全國精密製造的重鎮，台中是中部智慧精密新核心，希望傳統產業、農業升級為智慧製造、智慧農業，在這裡落地深耕的高科技產業園區繼續產業科技的升級，未來中央政府針對中部智慧精密新核心計畫編列8075億建設大台中。

卓榮泰讚許，何欣純除關心產業外，也向中央爭取多項交通建設，關心長者以及學童的福利政策，包含老人健保、敬老卡以及營養午餐；何欣純深耕地方，盼鄉親多給何力量與支持，讓口中「欣欣向榮」，何一定可以將中央政策落實、銜接到地方；盼未來中央地方一條心，大家一起延續過去的努力，讓台灣往上再升一級，成為真正科技智慧島的大國，讓世界看見台灣關鍵的力量。

何欣純說，感謝卓榮泰大年初四今天來參拜豐原武德宮、廟方熱情迎接。大年初四迎財神，鄉親發發發，剛剛謝志忠有講到，市長換「欣」，普發現金，要感謝中央普發現金，鄉親都領到了，這就是國運昌榮、經濟好、稅收夠，政府願意順應民意、體貼民心，普發現金。

何欣純指出，經濟要好，二點很重要，一為台美關稅協定談判有好結果，中部地區，尤其豐原是木工機和工具機重鎮，業者對政府有信心，盼政府能持續協助產業轉型、升級，讓產業大展身手；大甲鎮瀾宮昨晚抽出國運籤為「中上」籤，相信國運、產業、經濟越來越好，二為大家關心的強化國防的「國防特別預算條例」、關係民生經濟的今年度總預算，她呼籲，不分朝野、顏色，盼國會「不要有亂」，順順的、盡速通過，讓民心安定，產業有所依靠。

行政院長卓榮泰今早赴豐原武德宮參拜祈福、發小紅包。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰今早赴豐原武德宮參拜祈福、發小紅包。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰（中）今早在參選台中市長的立委何欣純（右）等人陪同下，赴豐原武德宮參拜祈福、發小紅包。記者趙容萱／攝影
行政院長卓榮泰（中）今早在參選台中市長的立委何欣純（右）等人陪同下，赴豐原武德宮參拜祈福、發小紅包。記者趙容萱／攝影

