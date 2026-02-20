新北選戰蘇巧慧馬不停蹄跑宮廟 自稱把長跑當短跑衝刺

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧（右二）持續跑宮廟及發送福袋給民眾。圖／蘇巧慧競選團隊提供

今天初四，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續跑宮廟及發送福袋給民眾，她表示，從大年初一到今天，每天在各地宮廟與民眾說新年快樂，從板橋到林口，八里到三重，感受到民眾對她熱切的歡迎，像昨天淡水一小時就發快兩千份福袋，感覺人氣爆棚，現在她要「把長跑當短跑衝刺」贏得市民的肯定。

蘇巧慧昨天也公布第二支政績影片，講述與選手林郁婷相識的過程，蘇巧慧今說，她本來就很喜歡運動，郁婷是她在選區認識的學生運動選手，當時郁婷還不是奧運金牌，但看到這麼努力的選手，在從事拳擊較冷門的運動，期間還遇到比賽狀況及訓練器材不足等問題，她都與教練及學校共同解決。

蘇巧慧表示，透過郁婷成長的過程，讓外界看到培養一個競技選手的不易，後來她也花很大的力氣協助各學校添購訓練設備，且不僅是拳擊，甚至棒球、射箭、田徑、籃球等，她很高興能把這樣的心情擴展到整個新北市，未來還會推出各項政見來協助各產業、人才能在新北市落地生根。

