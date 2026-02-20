新北選戰蘇巧慧馬不停蹄跑宮廟 自稱把長跑當短跑衝刺

今天初四，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續跑宮廟及發送福袋給民眾，她表示，從大年初一到今天，每天在各地宮廟與民眾說新年快樂，從板橋到林口，八里到三重，感受到民眾對她熱切的歡迎，像昨天淡水一小時就發快兩千份福袋，感覺人氣爆棚，現在她要「把長跑當短跑衝刺」贏得市民的肯定。

蘇巧慧昨天也公布第二支政績影片，講述與選手林郁婷相識的過程，蘇巧慧今說，她本來就很喜歡運動，郁婷是她在選區認識的學生運動選手，當時郁婷還不是奧運金牌，但看到這麼努力的選手，在從事拳擊較冷門的運動，期間還遇到比賽狀況及訓練器材不足等問題，她都與教練及學校共同解決。