聽新聞
0:00 / 0:00

王金平初三宴客 柯志恩、賴瑞隆爭請益

聯合報／ 記者郭韋綺蔡晉宇／連線報導
王金平與立委柯志恩、賴瑞隆逐桌敬酒。記者郭韋綺／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
王金平與立委柯志恩、賴瑞隆逐桌敬酒。記者郭韋綺／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

立法院前院長王金平昨天在高雄路竹老家宴請親友，擬參選高雄市長的立委柯志恩賴瑞隆前來拜年兼請益；王金平說，希望兩位公平競爭，延續高雄市長陳其邁的基礎。對於賴清德總統點名陳其邁未來要幫中央承擔台灣的工作。民進黨人士表示，陳其邁接班態勢明顯，但高雄交棒要選得漂亮，後續更上一層樓，才有底氣。

2026九合一選舉

王金平初三依慣例在路竹老家設筵席宴請親友，包含螺絲鋼鐵業、醫界人士及內政部長劉世芳都是座上賓，高雄市長陳其邁也率市府團隊走春。

柯志恩說，王金平是立法院公道伯，與陳其邁不同政黨，同樣牽成、鼓勵；高雄建設發展好，要把棒子交給最值得託付的人，不是民進黨人選就是最好。柯志恩說，年後將發表一系列政見，向市民講清楚政策方向。

賴瑞隆表示，過去年初三跟著陳菊市府跟王金平請益，陳其邁也年年如此，他將延續這樣的路線。

王金平表示，兩位都非常優秀且是現任立委，繼續承接陳其邁既有基礎，讓高雄成為偉大的國際城市，是市民共同的願望，希望兩人進行一場君子之爭，尊重所有選民的選擇。

對於賴總統前天在高雄點名陳其邁「不可能輕鬆太久」，未來還要幫中央承擔台灣的工作。民進黨人士表示，陳其邁在執政團隊接班態勢明顯，在野黨已放話年底選戰要強攻南二都，高雄要能順利交棒，且要選得漂亮，陳其邁後續要政治上更上一層樓才有底氣。

民進黨政策會執行長吳思瑤受訪表示，陳其邁中央、地方經驗俱足，未來在適當時機進入執政團隊「指日可待」。

柯志恩 賴瑞隆 王金平 高雄

延伸閱讀

獨／初三拜年兼請益！柯志恩、賴瑞隆現身家宴「3人齊敬酒」 王金平說話了

賴總統點名未來要幫忙中央　陳其邁：市政不鬆懈

陳其邁分享雄中舊照憶青春 邀民眾春節走春高雄

賴總統點名陳其邁「多承擔」 綠營人士：高雄順利交棒是第一步

相關新聞

王金平初三宴客 柯志恩、賴瑞隆爭請益

立法院前院長王金平昨天在高雄路竹老家宴請親友，擬參選高雄市長的立委柯志恩、賴瑞隆前來拜年兼請益；王金平說，希望兩位公平競...

竹縣選戰 鄭朝方、徐欣瑩各與大咖合體

年底新竹縣長選舉藍綠由誰出征都尚未定案，賴清德總統昨天前往新竹縣北埔參拜時，當著綠營熱門參選人竹北市長鄭朝方的面表示，非...

張惇涵陪童子瑋拜廟 組「基隆囡仔連線」 中央地方合作創造市民福祉

行政院秘書長張惇涵今天陪同基隆市長參選人、議長童子瑋，前往佛祖嶺慈雲寺參拜。張惇涵表示，童子瑋爭取地方福利，從水汙染補助...

蘇巧慧邀蔡其昌發送「台灣尚勇」福袋 民眾排隊等待領取…1500份全送出

民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧，今天邀請擔任中華職業棒球大聯盟會長的立委蔡其昌，一起在淡水清水巖發送「台灣尚勇」和...

藍營新竹縣長激戰！蔣萬安合體徐欣瑩 陳見賢團隊：互相拜年很好

國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢和立委徐欣瑩競爭，隨農曆春節到來，雙方陣營各出奇招。徐欣瑩與台北市長蔣萬安合體拜年，強攻...

綠營誰選新竹縣長？范雲、鄭朝方被點名…2人鬆口回應

新竹縣長選舉布局逐漸成為政壇焦點。面對外界關注是否投入2026年縣長選戰，民進黨籍竹北市長鄭朝方今陪同賴清德總統至北埔慈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。