王金平初三宴客 柯志恩、賴瑞隆爭請益

立法院前院長王金平昨天在高雄路竹老家宴請親友，擬參選高雄市長的立委柯志恩、賴瑞隆前來拜年兼請益；王金平說，希望兩位公平競爭，延續高雄市長陳其邁的基礎。對於賴清德總統點名陳其邁未來要幫中央承擔台灣的工作。民進黨人士表示，陳其邁接班態勢明顯，但高雄交棒要選得漂亮，後續更上一層樓，才有底氣。

王金平初三依慣例在路竹老家設筵席宴請親友，包含螺絲鋼鐵業、醫界人士及內政部長劉世芳都是座上賓，高雄市長陳其邁也率市府團隊走春。

柯志恩說，王金平是立法院公道伯，與陳其邁不同政黨，同樣牽成、鼓勵；高雄建設發展好，要把棒子交給最值得託付的人，不是民進黨人選就是最好。柯志恩說，年後將發表一系列政見，向市民講清楚政策方向。

賴瑞隆表示，過去年初三跟著陳菊市府跟王金平請益，陳其邁也年年如此，他將延續這樣的路線。

王金平表示，兩位都非常優秀且是現任立委，繼續承接陳其邁既有基礎，讓高雄成為偉大的國際城市，是市民共同的願望，希望兩人進行一場君子之爭，尊重所有選民的選擇。

對於賴總統前天在高雄點名陳其邁「不可能輕鬆太久」，未來還要幫中央承擔台灣的工作。民進黨人士表示，陳其邁在執政團隊接班態勢明顯，在野黨已放話年底選戰要強攻南二都，高雄要能順利交棒，且要選得漂亮，陳其邁後續要政治上更上一層樓才有底氣。

民進黨政策會執行長吳思瑤受訪表示，陳其邁中央、地方經驗俱足，未來在適當時機進入執政團隊「指日可待」。