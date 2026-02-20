竹縣選戰 鄭朝方、徐欣瑩各與大咖合體

年底新竹縣長選舉藍綠由誰出征都尚未定案，賴清德總統昨天前往新竹縣北埔參拜時，當著綠營熱門參選人竹北市長鄭朝方的面表示，非常希望竹縣有一個新局面。爭取代表藍營參選的立委徐欣瑩推出與台北市長蔣萬安合體的「萬事安欣」拜年影片；對手竹縣副縣長陳見賢團隊則回應，互相拜年很好。

賴總統昨在鄭朝方、北埔鄉長莊明增等人陪同下前往新竹縣北埔鄉慈天宮參拜。賴總統致詞時先向北埔慈天宮天上聖母、觀音佛祖祈求保佑台灣國泰民安、風調雨順，並發送一元福袋，感謝全國鄉親在各工作崗位上的用心與努力。

賴總統也表示，台灣去年在經濟上交出亮眼成績單，特別是在對美關稅談定之後，對台灣未來經濟發展是新局面的開始。賴總統話鋒一轉，指新竹縣長楊文科已經兩任屆滿，他非常希望新竹縣也有一個新局面的開始。

鄭朝方致詞時則透露昨日生日的心願，他盼國防特別預算及總預算能盡速審議，更提及「大新竹的高中」計畫若沒有趕快審議，明年有兩千多個學生沒辦法上學。對於是否投入縣長選戰，鄭朝方受訪表示，將仔細評估、審慎思慮，若有下一步，會向竹北市民與新竹縣民報告。

徐欣瑩則推出與蔣萬安合體的影片向民眾拜年，祝福二○二六年「萬事安欣」。兩人合體拜年影片也兼具趣味與用心，蔣萬安開場時還特別安排綜藝摔吸引目光。正式開場後，蔣萬安先以客語自我介紹，並大讚徐欣瑩是台灣第一位衛星測量女博士。

相較於蔣萬安對徐欣瑩力挺意味濃厚，陳見賢春節期間則巧妙與民眾黨前主席柯文哲同框，也陪同新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳參香祈福。針對徐欣瑩與蔣萬安合體，陳見賢團隊回應，過年期間，互相拜年很好。