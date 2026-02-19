藍營新竹縣長激戰！蔣萬安合體徐欣瑩 陳見賢團隊：互相拜年很好

國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢和立委徐欣瑩競爭，隨農曆春節到來，雙方陣營各出奇招。徐欣瑩與台北市長蔣萬安合體拜年，強攻網路聲量；陳見賢則深入基層廟宇，更巧妙與民眾黨前主席柯文哲同框，雙方呈現「空戰」對決「陸戰」狀態。

徐欣瑩團隊近日釋出多隻影片，被視為藍軍空戰指標的羅智強，在影片中特別點出徐欣瑩的交大理工博士背景，並指出面對AI浪潮與科技競爭，新竹縣作為台灣科技心臟，不能沒有一位懂科技的首長。羅智強大力推薦徐欣瑩兼具專業與愛心，是能將科技紅利轉化為縣民福利的關鍵人物。

蔣萬安和徐欣瑩的合體拜年影片，則兼具趣味與用心。蔣萬安開場時還特別來一個綜藝摔吸引網友目光。正式開場後，蔣萬安先以客語自我介紹，並大讚徐欣瑩是台灣第一位衛星測量女博士，很高興兩人可以一起向民眾拜年。

副縣長陳見賢過年期間走訪各大廟宇，並發放福袋與民眾互動，大年初一還與民眾黨創黨主席柯文哲、新竹市副市長邱臣遠同框、合體拜年。

不只與柯文哲合體，陳見賢初一也陪同新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳，前往峨眉鄉隆聖宮及天恩彌勒佛院參香祈福，一同關注在地文創與產業發展，誠心祈求新的一年風調雨順、國泰民安。

針對徐欣瑩陣營空戰頻繁，陳見賢團隊回應表示，過年期間，互相拜年很好。徐欣瑩則表示，很高興能與蔣萬安市長聯袂拜年，尤其蔣市長流利客語令人驚艷，而蔣市長做為國民黨「正藍軍」重要政治人物，絕對希望國民黨在各地都能提出最強最正派的候選人。