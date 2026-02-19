綠營誰選新竹縣長？范雲、鄭朝方被點名…2人鬆口回應

新竹縣長選舉布局逐漸成為政壇焦點。面對外界關注是否投入2026年縣長選戰，民進黨籍竹北市長鄭朝方今陪同賴清德總統至北埔慈天宮參拜時受訪表示，將「仔細評估、審慎思慮」，若有下一步，會向竹北市民與新竹縣民報告；范雲表示，民進黨已聽到地方期待，一定會推出最強的人選。

賴清德總統今下午在竹北市長鄭朝方、北埔鄉長莊明增及立委范雲等人陪同下前往新竹縣北埔鄉慈天宮參拜，對於地方發展，賴總統提到，新竹縣未來也將迎來新局面，「因為楊文科縣長已經兩任屆滿，我也非常希望在國家新局面開始的時候，我們新竹縣也有一個新局面的開始。」

媒體提問，賴總統致詞提及楊文科任期將滿，盼有新局，是否是期盼鄭朝方出來參選？身兼民進黨新竹縣黨部主委的鄭朝方表示，這段期間走訪其他12鄉鎮，確有不少人勸進，比較訝異的是，原來其他12鄉鎮有很多鄉親朋友看到竹北的改變，這些改變在過去從來沒有發生，現在看到美好，非常羨慕，「當然有不少人勸進」。

鄭朝方表示，對於相關勸進聲音，團隊會仔細評估、審慎思慮，「如果有下一步的話，一定會跟我們的鄉親朋友，不管是竹北市民，還是新竹縣民來報告。」

對於綠營新竹縣議員已期盼「母雞」盡早出線，鄭朝方則說，新竹縣、新竹市以及桃園、台北市等具共伴效應的連動，「目前還沒有正式討論。」他也回顧2022年選舉，指出竹北隊全壘打，新竹縣的議員翻倍，認為與長期耕耘地方及地方期待改變的聲音有關。

鄭朝方強調，2022年竹北已經實現，相信在2026年大家看到竹北的經驗，能不能夠在新竹縣實現，「我們會傾聽更多地方的聲音。」

同場受訪的民進黨不分區立委范雲，被問及是否可能成為民進黨竹縣人選之一。范雲說，服務一年多以來，感受到新竹縣民期待改變，「希望有更好的人可以帶領新竹縣，能夠在馬年躍升。」

范雲表示，民進黨已聽到地方期待，一定會推出最強的人選，能夠帶領新竹縣有更好的改變。針對提名時程，她指出，新竹縣是民進黨非常重視的縣市，「有非常多議題需要努力跟評估」，呼籲支持者保持耐心，「不管是哪個人選，我們都認為民進黨提出來的人選一定會更強、更能帶領新竹縣的改變。」

據了解，新竹縣長選舉已提前暖身。國民黨方面，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩已進入黨內初選，雙方競爭激烈；民進黨方面，地方多期待鄭朝方轉戰縣長，另有傳聞指向范雲可能出戰。對此，鄭、范兩人均未正面表態，僅強調持續傾聽地方聲音與審慎評估。