聽新聞
0:00 / 0:00

綠熱門縣長黑馬鄭朝方陪參香 賴總統：盼竹縣有新局

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
賴清德總統今下午在竹北市長鄭朝方、北埔鄉長莊明增及立委范雲等人陪同下前往新竹縣北埔鄉慈天宮參拜，並於現場發放1元福袋。記者黃羿馨／攝影
賴清德總統今下午在竹北市長鄭朝方、北埔鄉長莊明增及立委范雲等人陪同下前往新竹縣北埔鄉慈天宮參拜，並於現場發放1元福袋。記者黃羿馨／攝影

賴清德總統今下午在竹北市長鄭朝方、北埔鄉長莊明增及立委范雲等人陪同下前往新竹縣北埔鄉慈天宮參拜，並於現場發放1元福袋。適逢鄭朝方生日，鄭也把握機會當面向總統許下心願，為地方建設與教育議題發聲；賴總統也特別獻上生日祝福。

2026九合一選舉

新竹縣長選舉選情逐步升溫，國民黨由副縣長陳見賢和立委徐欣瑩爭取，而民進黨方面，雖然地方多期待鄭朝方轉戰縣長，但鄭朝方目前仍未表態，不過藍、白皆已將鄭朝方視為最強勁敵。

賴總統致詞時先向北埔慈天宮天上聖母、觀音佛祖祈求保佑台灣國泰民安、風調雨順。此行代表國家與政府發送1元福袋，向民眾表達祝福與感謝，並感謝全國父老鄉親在士農工商各工作崗位上的用心與努力，「既為了自己的家庭，其實也幫助了社會跟國家持續不斷進步。」

談及經濟情勢，賴總統表示，台灣去年在經濟上交出亮眼成績單，特別是在對美關稅談定之後，對台灣未來經濟發展，尤其是中小微企業的發展，是新局面的開始。

對於地方發展，賴總統提到，新竹縣未來也將迎來新局面，「因為楊文科縣長已經兩任屆滿，我也非常希望在國家新局面開始的時候，我們新竹縣也有一個新局面的開始。」他強調，新竹縣進步，國家也同樣進步。

陪同出席的鄭朝方致詞時，向賴總統表示今天是他生日，並把握機會當面向賴總統許下心願。第一個願望獻給台灣，盼國防特別預算及總預算能盡速審議，特別提及其中涉及「大新竹的高中」計畫，「如果沒有趕快審的話，我們在明年有兩千多個學生沒有辦法上學。」

鄭朝方指出，新竹縣有3個「第一」，包括竹北市為最大縣轄市、湖口鄉為全台最大鄉，以及最大鎮竹東鎮。他表示，希望新竹縣竹北、北埔及十二鄉鎮持續向新方向發展，「走向新方向」。

陪同出席的竹北市長鄭朝方致詞時，向賴總統表示今天是他生日，並把握機會當面向賴總統許下心願，賴總統也特別獻上生日祝福。記者黃羿馨／攝影
陪同出席的竹北市長鄭朝方致詞時，向賴總統表示今天是他生日，並把握機會當面向賴總統許下心願，賴總統也特別獻上生日祝福。記者黃羿馨／攝影
賴總統致詞時先向北埔慈天宮天上聖母、觀音佛祖祈求保佑台灣國泰民安、風調雨順。記者黃羿馨／攝影
賴總統致詞時先向北埔慈天宮天上聖母、觀音佛祖祈求保佑台灣國泰民安、風調雨順。記者黃羿馨／攝影
賴清德總統今下午在竹北市長鄭朝方、北埔鄉長莊明增及立委范雲等人陪同下前往新竹縣北埔鄉慈天宮參拜，並於現場發放1元福袋。記者黃羿馨／攝影
賴清德總統今下午在竹北市長鄭朝方、北埔鄉長莊明增及立委范雲等人陪同下前往新竹縣北埔鄉慈天宮參拜，並於現場發放1元福袋。記者黃羿馨／攝影
賴清德總統今下午在竹北市長鄭朝方、北埔鄉長莊明增及立委范雲等人陪同下前往新竹縣北埔鄉慈天宮參拜，並於現場發放1元福袋。記者黃羿馨／攝影
賴清德總統今下午在竹北市長鄭朝方、北埔鄉長莊明增及立委范雲等人陪同下前往新竹縣北埔鄉慈天宮參拜，並於現場發放1元福袋。記者黃羿馨／攝影
賴清德總統今下午在竹北市長鄭朝方、北埔鄉長莊明增及立委范雲等人陪同下前往新竹縣北埔鄉慈天宮參拜，並於現場發放1元福袋。記者黃羿馨／攝影
賴清德總統今下午在竹北市長鄭朝方、北埔鄉長莊明增及立委范雲等人陪同下前往新竹縣北埔鄉慈天宮參拜，並於現場發放1元福袋。記者黃羿馨／攝影

鄭朝方 新竹 賴清德 民進黨

延伸閱讀

柯建銘陪同竹市發福袋 賴總統自稱財神化身喊：支持國防預算

苗栗發福袋 賴總統：不分黨派「請把我當財神爺」

秘魯臨時總統上任才4個月 捲「中餐門」下台

菲律賓副總統杜特蒂參選總統 政壇角力升溫

相關新聞

王金平初三宴客 柯志恩、賴瑞隆爭請益

立法院前院長王金平昨天在高雄路竹老家宴請親友，擬參選高雄市長的立委柯志恩、賴瑞隆前來拜年兼請益；王金平說，希望兩位公平競...

竹縣選戰 鄭朝方、徐欣瑩各與大咖合體

年底新竹縣長選舉藍綠由誰出征都尚未定案，賴清德總統昨天前往新竹縣北埔參拜時，當著綠營熱門參選人竹北市長鄭朝方的面表示，非...

張惇涵陪童子瑋拜廟 組「基隆囡仔連線」 中央地方合作創造市民福祉

行政院秘書長張惇涵今天陪同基隆市長參選人、議長童子瑋，前往佛祖嶺慈雲寺參拜。張惇涵表示，童子瑋爭取地方福利，從水汙染補助...

蘇巧慧邀蔡其昌發送「台灣尚勇」福袋 民眾排隊等待領取…1500份全送出

民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧，今天邀請擔任中華職業棒球大聯盟會長的立委蔡其昌，一起在淡水清水巖發送「台灣尚勇」和...

藍營新竹縣長激戰！蔣萬安合體徐欣瑩 陳見賢團隊：互相拜年很好

國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢和立委徐欣瑩競爭，隨農曆春節到來，雙方陣營各出奇招。徐欣瑩與台北市長蔣萬安合體拜年，強攻...

綠營誰選新竹縣長？范雲、鄭朝方被點名…2人鬆口回應

新竹縣長選舉布局逐漸成為政壇焦點。面對外界關注是否投入2026年縣長選戰，民進黨籍竹北市長鄭朝方今陪同賴清德總統至北埔慈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。