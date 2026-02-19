獨／初三拜年兼請益！柯志恩、賴瑞隆現身家宴「3人齊敬酒」 王金平說話了

大年初三，立法院前院長王金平中午在高雄路竹老家宴請親友及產業界好友，不過筵席充滿濃濃政治味，擬參選高雄市長的立委柯志恩、賴瑞隆前來拜年兼請益；王金平說，柯、賴都很優秀，希望兩位公平競爭、互相尊重，延續陳市長基礎，讓高雄成為偉大的國際城市。

王金平年初三依慣例在路竹老家設筵席宴請王家親友及企業界好友，今年席開42桌，王金平交遊廣闊，包含螺絲鋼鐵業、醫界人士及內政部長劉世芳都是座上賓，高雄市長陳其邁也率市府團隊走春，藍、綠兩黨市長人選柯志恩和賴瑞隆也來新春拜年。

柯志恩提到，眾所周知王院長是立法院公道伯，與陳市長不同政黨，也受他牽成、鼓勵，高雄建設發展好，要把棒子交給最值得託付的人，不分黨派，不是民進黨人選就是最好。

柯志恩說，年後將發表一系列政見，向市民講清楚政策方向，第二波4、5月更新競選看板，陸戰全面整合國民黨地方組織，空戰多運用年輕團隊釋出文字、影音，給高雄市民不一樣的競選樣貌。

賴瑞隆表示，過去年初三就跟著陳菊市府跟王院長請益，行之多年，不分黨派全力為高雄打拚，陳市長也年年如此，他將延續這樣的路線，一棒接一棒，他說陳市長已答應接下競選總部主委一職，年後陸續公布競選團隊，就戰鬥位置全力打贏選戰。

王金平表示，兩位市長參選人都非常優秀且是現任立委，繼續承接陳其邁市長既有基礎，讓高雄成為偉大的國際城市，是市民共同的願望，兩位一樣優秀，尊重所有選民的選擇，選出來的市長一定是最棒。

王金平說，希望兩人進行一場君子之爭，公平競爭、互相尊重，最重要的是，彼此不計政治立場，共同交流意見、共同創造出高雄新願景。

