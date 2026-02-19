蔣萬安合體徐欣瑩拜年 祝福2026「萬事安欣」力挺意味濃厚

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台北市長蔣萬安合體國門地力偉徐欣瑩拜年，祝福2026「萬事安欣」。圖／徐欣瑩提供
台北市長蔣萬安合體國門地力偉徐欣瑩拜年，祝福2026「萬事安欣」。圖／徐欣瑩提供

國民黨新竹縣長初選激烈，參選人過年衝刺行程拉票外，空戰也是矚目焦點。爭取黨內提名的立委徐欣瑩除了有國民黨立委羅智強、王鴻薇透過拜年影片推薦徐欣瑩外，台北市長蔣萬安也以客語發聲、合體徐欣瑩，向民眾拜年，並祝福2026年「萬事安欣」，力挺意味濃厚。

2026九合一選舉

徐欣瑩團隊近日釋出多隻影片，被視為藍軍空戰指標的羅智強，在影片中特別點出徐欣瑩的交大理工博士背景，並指出面對AI浪潮與科技競爭，新竹縣作為台灣科技心臟，不能沒有一位懂科技的首長。羅智強大力推薦徐欣瑩兼具專業與愛心，是能將科技紅利轉化為縣民福利的關鍵人物。

王鴻薇指出，徐欣瑩平日問政理性專業，但在爭取新竹建設與預算時展現強大韌性，是她在立院的「好戰友」。兩人同框高喊「新竹贏（瑩）起來」，象徵國民黨從中央到地方的戰力串聯。

蔣萬安和徐欣瑩的合體拜年影片，則兼具趣味與用心。蔣萬安開場時還特別來一個綜藝摔吸引網友目光。正式開場後，蔣萬安先以客語自我介紹，並大讚徐欣瑩是台灣第一位衛星測量女博士，很高興兩人可以一起向民眾拜年。

蔣萬安長期與徐欣瑩有好交情，徐欣瑩過去競選立委時，蔣萬安就曾特別南下站台力挺，不只大讚徐欣瑩學經歷優異，還指出徐為人謙虛，多年來為新竹縣爭取許多建設和預算。

據了解，這次徐欣瑩參與國民黨新竹縣長初選，藍營人氣王蔣萬安再次出手，不只力挺好友，更希望為2026年縣市長選舉，打造一個「清流連線、清廉組合」，不讓藍營有任何破口。

徐欣瑩 蔣萬安 新竹

