江啟臣大年初三海線走春 粉絲送「鉤針紅馬」祝好運

爭取國民黨提名參選台中市長的立法院副院長江啟臣今天大年初三到台中海線，前往多家在地宮廟參拜並發放新春小紅包。首站到大肚萬興宮，立委顏寬恒、台中市議員林昊佑、吳瓊華及林孟令全程陪同，隨後前往梧棲浩天宮參拜，祈求國泰民安。

走春過程中，一名熱情粉絲昨天看見江啟臣走訪宮廟時，將身上的國旗別針大方贈送給其他民眾，今天粉絲準備親手用鉤針編織的「紅色小馬」作為幸運小物送給江副院長。粉絲表示，這隻紅馬象徵著祝福江副院長能「馬上啟程、馬到成功」。

抵達梧棲浩天宮時，前立委蔡壁如、市議員陳廷秀及浩天宮主委王經綻熱情相迎。江啟臣受訪時表示，非常感謝台中鄉親的熱情，對於粉絲注意到他送出別針並立刻補上「幸運小物」的舉動感到既驚喜又感動。

浩天宮主委王經綻代表廟方，致贈一枚精緻的「金馬別針」給江啟臣。利用諧音，預祝江副院長「金馬（台語：現在）啟程」，祝福其在國會與政壇都如金馬奔騰。