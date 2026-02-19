蘇巧慧政績影片聚焦提升學校設備 10年前為林郁婷母校設拳擊基訓站
民進黨提名參選新北市長的立委蘇巧慧，今天公布第2支政績影片，透過回顧10年前，協助奧運金牌選手林郁婷母校鶯歌工商改善拳擊場設備，後來擴大到新北其他學校提升各項訓練設備，幫助更多學生更有機會成為「台灣之光」 。
2026九合一選舉
蘇巧慧今早到八里開台天后宮參拜，祈求八里地方平安，全台灣國泰民安。下午再與擔任中華職椿會長的立委蔡其昌，到淡水老街發送「台灣尚勇」福袋。
蘇巧慧日前預告從大年初一到元銷節，將陸續推出8支「會做事， 事做對」政績影片。首支影片是初一發表的「水獺媽媽」，指很多民眾認識她是從問政現場開始，但更多孩子認識她是從繪本故事開始。5年來已累積超過330集內容，她會持續說故事，陪伴更多小水獺快樂長大。
今天公布的第2支政績影片，從10年的鶯歌工商拳擊場說起。蘇巧慧說，剛開始擔任立委的時候，就遇到了當時還是鶯歌工商學生拳擊手的林郁婷。因為認識了林郁婷，讓她更知道學校建設對培訓競技選手有多麼的重要。
蘇巧慧說，她向教育部體育署爭取上百萬經費，為鶯歌工商設置「拳擊基訓站」，全面更新器材，改善訓練空間。除了硬體提升，蘇巧慧說，她也與林郁婷的教練曾自強攜手，協助修正拳擊量級規範，讓更多選手有機會站上擂台。
蘇巧慧表示，她陸續在樹林、鶯歌、新莊等地提升學校設備，現在擴大到全新北，為學校爭取更多的訓練設施。這些設施不但選手可以用，一般學生也可以用，興建好的操場，民眾也可以使用，讓鄉親們有更多好的生活空間。
