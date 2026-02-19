化身母雞 議員、參選人陪同拜廟 蔣萬安細數政績：祈求國泰民安

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（前排中）在年初三拜廟走春。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（前排中）在年初三拜廟走春。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安在年初三的今天馬不停蹄展開拜廟行程，身旁也有不少議員及餐人人陪同，他在松山慈祐宮時致詞時，感謝廟方照顧弱勢、捐贈防災配備等，更照顧弱勢學子共計3000萬元獎學金，他也會持續推動在地、全市的建設打拚，祈求風調雨順、國泰民安。

蔣萬安今早先到松山霞海城隍廟，再到台北府城隍廟，隨後赴松山慈祐宮及松山慈惠堂。由於選舉年，松山信義選區議員、參選人紛紛陪同，包含現任議長戴錫欽、議員秦慧珠，以及參選人楊智伃、滿志剛、許原榮、李煥中。

蔣萬安致詞說，松山慈祐宮一直以來是地方重要信仰支柱，同時也長期照顧弱勢貧困的家庭，捐贈許多消防車、救護車，包括水箱車，與台北市政府一起提升救護能量、照顧鄉親。

他說，去年花蓮發生災情時，慈祐宮第一時間捐贈各項物資，除了匯集各方善心，捐款1250萬元外，還有包括冰箱、電視等，讓許多災民能夠迅速重建，恢復正常生活。

蔣萬安說，最感動的是，去年一整年，董事長及廟方捐贈3000萬元的獎學金，照顧辛苦苦讀的學子，涵蓋台北16個行政區及新北市地方，這樣的愛心傳播到各個角落，令人欽佩萬分。

同時，蔣萬安也說，近期北市府在松山推動多項建設，像是啟動碼頭改造、捷運東環段行經Y36站並與台鐵共同成為松山區交通樞紐，也感謝議長戴錫欽與議員們在議會的支持，大巨蛋完工啟用、輝達上周完成簽約，他會持續為北市打拚，祝大家身體健康、萬事如意、國泰民安、平安闔家昌、風調雨順、國泰民安。

台北市長蔣萬安（左二）發放紅包袋。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（左二）發放紅包袋。記者邱書昱／攝影

