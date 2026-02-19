賴總統點名陳其邁「多承擔」 綠營人士：高雄順利交棒是第一步

賴清德總統昨到高雄參香時，點名市長陳其邁「不可能輕鬆太久」，未來還要幫中央承擔台灣的工作。民進黨人士今天表示，陳其邁在執政團隊接班梯隊的態勢明顯，在野黨在年底選戰已放話要強攻南二都，高雄要能順利交棒，且要選得漂亮，陳其邁後續要政治上要更上一層樓才有底氣，這是踏出高雄的第一步，這也是賴總統對陳其邁的期許。

民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤受訪表示，陳其邁中央、地方經驗俱足，未來在適當時機進入執政團隊「指日可待」，尤其邁向2028年總統大選，陳其邁絕對是很好的協力者，這是很自然的發展。

吳思瑤指出，陳其邁年底即將卸任高雄市長，眼下最重要的任務就是全力輔選，確保市政治理經驗能傳承給優秀的接棒者，民進黨高雄市長提名人、立委賴瑞隆曾長期在高雄市府服務，具備行政與立委的歷練，絕對是一脈相承的不二人選。

吳思瑤說，陳其邁有中央、六都治理的經驗，且完全符合賴總統「均衡台灣」的施政理念，這幾年高雄的國際能見度與城市進步幅度等各項指標都有大躍進，施政品質受高度肯定，甚至超越台北，陳卸下市長身分後，有機會的話，當然一定會被執政團隊重用。