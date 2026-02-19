快訊

數據說話！30分鐘完成作業 比邊滑手機邊讀書3小時划算

經典賽／大聯盟官網列出各隊關鍵人物 中華隊的「他」被點名了

北市南港掩埋場起火…濃煙飄散！ 環保局籲「4處居民」戴口罩外出

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統點名陳其邁「多承擔」 綠營人士：高雄順利交棒是第一步

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴總統點名陳其邁「多承擔」，綠營人士表示，高雄順利交棒是第一步。圖／聯合報系資料照片
賴總統點名陳其邁「多承擔」，綠營人士表示，高雄順利交棒是第一步。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統昨到高雄參香時，點名市長陳其邁「不可能輕鬆太久」，未來還要幫中央承擔台灣的工作。民進黨人士今天表示，陳其邁在執政團隊接班梯隊的態勢明顯，在野黨在年底選戰已放話要強攻南二都，高雄要能順利交棒，且要選得漂亮，陳其邁後續要政治上要更上一層樓才有底氣，這是踏出高雄的第一步，這也是賴總統對陳其邁的期許。

2026九合一選舉

民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤受訪表示，陳其邁中央、地方經驗俱足，未來在適當時機進入執政團隊「指日可待」，尤其邁向2028年總統大選，陳其邁絕對是很好的協力者，這是很自然的發展。

吳思瑤指出，陳其邁年底即將卸任高雄市長，眼下最重要的任務就是全力輔選，確保市政治理經驗能傳承給優秀的接棒者，民進黨高雄市長提名人、立委賴瑞隆曾長期在高雄市府服務，具備行政與立委的歷練，絕對是一脈相承的不二人選。

吳思瑤說，陳其邁有中央、六都治理的經驗，且完全符合賴總統「均衡台灣」的施政理念，這幾年高雄的國際能見度與城市進步幅度等各項指標都有大躍進，施政品質受高度肯定，甚至超越台北，陳卸下市長身分後，有機會的話，當然一定會被執政團隊重用。

陳其邁 團隊

延伸閱讀

影／賴清德總統點名高雄市長陳其邁 不可能輕鬆太久、要有心理準備

賴總統到岡山壽天宮發紅包 稱高雄是南北平衡的「火車頭」

陳其邁：陳光復顱內減壓手術已完成 盼恢復健康

陳其邁初一走春首站拜關聖帝君 新春願望盼兩岸和平、朝野和諧

相關新聞

賴總統點名陳其邁「多承擔」 綠營人士：高雄順利交棒是第一步

賴清德總統昨到高雄參香時，點名市長陳其邁「不可能輕鬆太久」，未來還要幫中央承擔台灣的工作。民進黨人士今天表示，陳其邁在執...

打出藍營唯一在地招牌 「變臉」議員參選人拚翻轉萬華

藍營中正萬華議員選區即將初選，國民黨籍擬參選人周世雄打出「唯一在地」招牌，強調檯面上的藍營參選人，只有他是萬華在地子弟，...

影／賴清德竹山天心寶宮拜年 發福袋兼喊「企業加薪」支持温世政

賴清德總統今下午到南投縣竹山鎮天心寶宮參香拜年，強調台灣去年經濟成長率高達8點多，強調政府已為軍公教加薪，呼籲企業分享成...

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

2026年九合一選舉將於11月28日投票，各政黨已啟動布局並陸續公布提名人選，這場總統大選後的首場大型地方選戰，被視為檢驗中央執政表現的重要關卡，也將牽動未來政局消長。民進黨力求鞏固執政縣市、突破藍營優勢區；國民黨在固守與翻轉間尋求最佳戰略；民眾黨與新興勢力則伺機擴張地方版圖。《聯合新聞網》彙整各縣市被點名的可能參選人及已公布的選將，帶您掌握2026百里侯選戰最新動態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。