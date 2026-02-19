打出藍營唯一在地招牌 「變臉」議員參選人拚翻轉萬華

藍營中正萬華議員選區即將初選，國民黨籍擬參選人周世雄打出「唯一在地」招牌，強調檯面上的藍營參選人，只有他是萬華在地子弟，最了解地方民眾需求，他也曾3次參選里長，長期推動社區管理，已提出對萬華街友問題的實際解決方案；至於跑攤打開知名度，周世雄還會「變臉」，看過的民眾都直呼印象深刻。

周世雄曾任萬華菜園里里長及國民黨萬華區黨部主委，是萬華「在地囝仔」，過去在孫文學校校長張亞中的大力推薦下，他曾參選市議員卻惜敗；如今，他再度投入2026年台北市議員選舉，延續深耕地方的在地政治經驗。

與其他參選人不同，周世雄不僅到各活動跑攤，還會表演一番，拿手好戲就是川劇變臉。周世雄說，他因2018年前往四川成都旅遊，在當地表演中第一次近距離看到川劇表演大受震撼，開始安排後續的求學之路，他親赴「變臉」發源地四川，在當地待上一整個月，每天8點半到教室，下午5點下課，中間只有休息1小時吃飯，其餘時間則是反覆練習。

周世雄說，最困難的是「回臉」，也就是在完成多次變臉後，再變回原本的臉，甚至重新再變，這個動作失誤率高，必須在極短時間內完成，容錯空間極小，他最多可以回兩次，再變一次，且至今尚未在公開演出中失手。

談到參選主打政見，周世雄表示，在地居民對老城區近年發展格外有感，但也關注街友問題。他一直住在萬華，深知許多長輩其實只是缺乏公共娛樂空間，若政府能多設置像桌球、說書、茶敘等公共活動領域，反而能從源頭減少問題，也可利用區公所或其他公共空間設置小型一日收容所，房間數不用多，但需乾淨、有時間限制，並設在公有地以降低反對聲浪，重點是「打散群聚」，這些經驗並非空談，而是他過去長期在地服務的經驗。

周世雄曾3度參選萬華里長，源自於他的房子都更屢遭行政流程卡關，感受到基層民眾面對政府的無力感，他動念參選，希望有一個位子能為地方發聲，第一次參選因經驗不足，很快就落敗；不過他笑說自己是不服輸個性，頭都洗了，這次當然要要繼續拚下去。