影／賴清德竹山天心寶宮拜年 發福袋兼喊「企業加薪」支持温世政

賴清德總統今下午到南投縣竹山鎮天心寶宮參香拜年，強調台灣去年經濟成長率高達8點多，強調政府已為軍公教加薪，呼籲企業分享成果，加薪沒到一定程度就不能上市上櫃，他並發放2千多個福袋給鄉親，拜託大家力挺民進黨南投縣長參選人温世政。

賴清德向天心寶宮普佑帝君祈求國泰民安、風調雨順，也為鄉親健康、家庭幸福祈福。他表示，去年台灣歷經地震與颱風等重大災害，但全台義工與慈濟等民間團體挺身救災，展現社會韌性與凝聚力，值得肯定。

賴清德指出，台灣去年經濟成長率高達8點多，表現優於日本、韓國與美國等主要經濟體，今年經濟仍預估維持7點多的穩健成長。

在加薪政策上，賴清德提到軍公教及國軍待遇提升，志願役士兵薪水已有4萬5千元起跳，戰鬥部隊加給可超過5萬。他也說，基本工資已從2萬零800元調升至2萬9500元，未來可望突破3萬。

他強調，經濟成長不能只看數字，政府要求企業加薪，否則不得上市、上櫃，確保勞工共享經濟成果，同時縮小貧富差距。他表示，只要幫員工加薪2千元，即可增加1名外籍勞工配額，鼓勵企業照顧自家員工。

社福措施部分，賴清德細數「零到6歲國家一起養」、高中職免學費、私立大學補助、長照3.0、低收入及中低收入生活補助、老農津貼與國民年金等政策，凸顯中央政府在育兒、教育與長照方面的投入與實際效益，並強調政府1年投入上千億元，照顧兒少與長輩，讓民眾生活更有保障。