影／賴清德竹山天心寶宮拜年 發福袋兼喊「企業加薪」支持温世政
賴清德總統今下午到南投縣竹山鎮天心寶宮參香拜年，強調台灣去年經濟成長率高達8點多，強調政府已為軍公教加薪，呼籲企業分享成果，加薪沒到一定程度就不能上市上櫃，他並發放2千多個福袋給鄉親，拜託大家力挺民進黨南投縣長參選人温世政。
2026九合一選舉
賴清德向天心寶宮普佑帝君祈求國泰民安、風調雨順，也為鄉親健康、家庭幸福祈福。他表示，去年台灣歷經地震與颱風等重大災害，但全台義工與慈濟等民間團體挺身救災，展現社會韌性與凝聚力，值得肯定。
賴清德指出，台灣去年經濟成長率高達8點多，表現優於日本、韓國與美國等主要經濟體，今年經濟仍預估維持7點多的穩健成長。
在加薪政策上，賴清德提到軍公教及國軍待遇提升，志願役士兵薪水已有4萬5千元起跳，戰鬥部隊加給可超過5萬。他也說，基本工資已從2萬零800元調升至2萬9500元，未來可望突破3萬。
他強調，經濟成長不能只看數字，政府要求企業加薪，否則不得上市、上櫃，確保勞工共享經濟成果，同時縮小貧富差距。他表示，只要幫員工加薪2千元，即可增加1名外籍勞工配額，鼓勵企業照顧自家員工。
社福措施部分，賴清德細數「零到6歲國家一起養」、高中職免學費、私立大學補助、長照3.0、低收入及中低收入生活補助、老農津貼與國民年金等政策，凸顯中央政府在育兒、教育與長照方面的投入與實際效益，並強調政府1年投入上千億元，照顧兒少與長輩，讓民眾生活更有保障。
現場，賴清德發放2千多個福袋給民眾拜年，氣氛熱絡。他也明確為民進黨南投縣長參選人温世政背書，讚揚其醫師背景、讀書人素養與對竹山在地的實地研究，呼籲鄉親支持，讓中央施政成果在南投落實。賴清德強調，「南投的未來交給温世政，一定會帶領縣政進步、照顧民眾、推動經濟。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。