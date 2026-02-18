卓榮泰挺童子瑋 從「顧家議長」成「扞家市長」

快訊

中央社／ 基隆18日電

行政院長卓榮泰今天到基隆天顯宮參拜時表示，希望民主進步黨基隆市長參選人童子瑋從「顧家的議長」，成為「扞家（指主持家務）的市長」，並祝福童子瑋為基隆市民投出三分球。

2026九合一選舉

卓榮泰上午與基隆市議會議長童子瑋等，到和平島天顯宮參拜祈福，並發福袋給民眾。

卓榮泰表示，童子瑋主持議事非常公正，沒對抗基隆市政府，基市府提出的法案、該給的預算，童子瑋都讓它通過，這點與立法院不同，「怎麼差這麼多？」如果童子瑋當立法院長，他現在大概就不會那麼辛苦。

他說，當議員、議長要為地方、建設與國家，不可偏一黨之私，童子瑋改變許多，很沉穩、成熟且很民主，而改變最少也是童子瑋，從當議員到議長看起來都一樣，待人親切、做事認真。

卓榮泰表示，聽說童子瑋最近要競選中華民國籃球協會理事長，籃球有項特點，無論在哪個位置，隨時能投出三分球，只要投得準，就可投出三分球，祝福童子瑋為基隆市民投出三分球。

他說，基隆是大家的厝，童子瑋本來是厝邊議員，現在是顧基隆這個家的議長，希望未來成為「扞家」的市長，從年輕議員成為「飄撇」（指瀟灑、帥氣）的市長。

童子瑋表示，總統賴清德和卓榮泰非常關心基隆發展，希望未來能有更多資源挹注基隆。如果他當選，會準備很多計畫向卓榮泰要錢，從長者到小孩，不分族群與黨派，向行政院「要好要滿」。

童子瑋 卓榮泰

