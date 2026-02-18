聽新聞
藍綠白拜年…蘇巧慧合體雙總統 黃國昌、李四川除夕「來電」

聯合報／ 記者張策洪子凱／連線報導
台北市副市長李四川（左），初一凌晨到板橋後埔土地公參拜。圖／李四川提供
台北市副市長李四川（左），初一凌晨到板橋後埔土地公參拜。圖／李四川提供

政治人物馬年新春拜年滿滿選戰味，昨又以新北市最熱鬧。國民黨表態參選新北市長的台北市副市長李四川，初一凌晨就率先現身板橋後埔土地公參拜；民進黨新北市長參選人蘇巧慧則有「超強陣容」加持，先後陪同賴清德總統和前總統蔡英文拜廟；民眾黨參選人、主席黃國昌也接連在各處參拜，並透露已與李四川通話交換意見。

2026九合一選舉

李四川未公開春節連假行程，不過初一凌晨前往板橋後埔土地公廟拜拜，還發了一千多個紅包，民眾看到李驚喜現身都相當熱情。

針對李四川已展開新北行程，新北市長侯友宜在板橋參拜慈惠宮與接雲寺時受訪表示，李具城市治理經驗，過年向市民拜年是好事，盼新北「一棒接一棒、各個都是強棒」。台北市長蔣萬安昨也在艋舺龍山寺參拜時被問及春節期間是否會合體李四川，蔣萬安只笑稱「拭目以待」。

民眾黨主席黃國昌初一前往板橋接雲寺參拜祈福。記者葉信菉／攝影
民眾黨主席黃國昌初一前往板橋接雲寺參拜祈福。記者葉信菉／攝影

黃國昌早上先前往新莊武聖廟參拜，他說，他和李四川彼此之間一直保持良好聯繫，除夕已通過電話，就新北整體發展願景敞開心胸交換想法。他指出，民主政治是一場君子之爭，在理性、良性的競爭下，為新北市民組成最好的團隊，才是市民之福。黃國昌下午也到板橋接雲寺參拜。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧初一到板橋接雲寺參拜。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧初一到板橋接雲寺參拜。記者葉信菉／攝影

蘇巧慧早上陪同賴總統前往萬里昭靈宮參拜並發送福袋，下午隨即也趕回板橋與前總統蔡英文在接雲寺參拜，前後任總統同天相繼助陣，被形容為「超強陣容」。蘇巧慧說，兩位與新北淵源深厚，過年期間到各地向民眾拜年祈福相當自然，也希望藉此凝聚民心。

蔡英文則指出，新北未來將快速發展為台北之外的重要現代都會區，需要能幹的地方政府團隊帶領城市前行，力挺蘇巧慧是「最好的人選」，並笑稱「以前人家說她是蘇貞昌的女兒，現在是蘇貞昌是她的爸爸」。

李四川 蘇巧慧 黃國昌 蔣萬安

