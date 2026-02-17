合體蔡英文參拜 蘇巧慧新春喊話在野黨審預算

前總統蔡英文與民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午前往板橋接雲寺參拜，並發送福袋。針對國防預算議題，蘇巧慧表示，國防與經濟同等重要，國家安全是人民安居樂業的基石，呼籲在野黨於新會期儘速審議總預算與國防預算，確保台灣獲得更完善的安全保障。

蘇巧慧指出，台灣近年經濟發展成果顯著，今年整體經濟表現亮眼，台美關稅談判也取得正面進展。然而，她強調，若缺乏穩固的安全基礎，經濟成果恐難長久維繫。國家唯有安全，人民才能安心生活、專心拚經濟，國防建設與經濟發展並非對立，而是相輔相成。

她進一步呼籲國民黨在新會期盡速完成總預算及國防預算審查，避免延宕相關施政推動。她表示，唯有健全國防體系，才能確保台灣在區域局勢變化下持續穩定發展。