影／藍白綠接力走春…蔡英文現身板橋接雲寺 為蘇巧慧站台

大年初一板橋接雲寺藍白綠陣營接力走春，從上午到下午人潮不斷。新北市長侯友宜上午率先到場參拜祈福，向市民賀年致意發送福袋，人潮相當洶湧；下午民眾黨主席黃國昌也現身參拜；隨後前總統蔡英文壓軸登場為民進黨新北市長參選人蘇巧慧站台，支持者迅速湧入，將廟埕擠得水洩不通，場面氣氛明顯升溫。

侯友宜上午行程依序參拜、並向民眾發送福袋，民眾排隊領取福袋將近繞了半個廟宇。下午時段，黃國昌偕同民眾黨新北市議員參選人林子宇到場參拜並發送福袋，支持者不斷上前合影，林子宇另貼心準備寶可夢卡與貼紙分送孩童，也吸引不少家長與小朋友上前互動、拍照。但現場也有民眾嘲諷黃國昌「超速仔要選到底喔」，林子宇則回應新年快樂化解，氣氛兩極但秩序尚稱穩定。

黃國昌離場後，蘇巧慧團隊立馬進場，廟埕內氣氛出現轉折，有民眾喊出「壞的走了，好的來了」，為場面增添情緒張力。下午蔡英文抵達時，人潮迅速集中，支持者高喊「小英總統」，手機高舉拍攝，爭相握手致意。有人握到手後興奮表示「過年都不洗手了」，希望將好運留住。蔡英文進出大殿期間，警方與隨扈多次提醒民眾往外站、留出通道，但人群仍頻頻向前推擠，只為近距離接觸，人潮相當誇張，現場畫面宛如大型粉絲見面會。

蔡英文表示，台灣過去幾年歷經旱災與疫情等重大挑戰，但一關一關走過來，靠的是社會凝聚的力量與全民的韌性。她指出，政府與人民攜手努力，讓經濟持續成長、社會維持穩定，在國際挑戰增加之際，更需要團結合作。她並指出，新北未來將快速發展為台北之外的重要現代都會區，需要能幹的地方政府團隊帶領城市前行，當場力挺蘇巧慧是「最好的人選」，並笑稱「以前人家說她是蘇貞昌的女兒，現在是蘇貞昌是她的爸爸」，強調女性當家與世代接棒的重要性。

蘇巧慧表示，大年初一與鄉親相聚格外振奮，感謝蔡英文8年來帶領台灣度過百年大旱與疫情挑戰，讓世界看見台灣。她強調，新北與板橋的特色在於世代合作，「一棒接一棒、棒棒都是強棒」，年輕世代應承擔責任，延續前輩打下的基礎。她表態是時候該扛起更大責任，「把板橋顧好、把新北顧好、把台灣顧好」，期盼與市民攜手努力。