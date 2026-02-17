卓榮泰力薦林國漳選縣長 與陳俊宇、陳金德組「宜蘭新鐵三角」

快訊

聯合報／ 記者王思慧／宜蘭即時報導
行政院長卓榮泰（前排右三）今天赴宜蘭拜年，公開力薦有意角逐縣長的林國漳（前排右二），希望未來將與立委陳俊宇、政務委員陳金德組成「宜蘭新鐵三角」，為宜蘭鄉親創造福利。圖／民眾提供
行政院卓榮泰今天赴宜蘭拜年，公開力薦有意角逐縣長的林國漳，不但稱林為「十項全能」人才，也希望未來將與立委陳俊宇、政務委員陳金德組成「宜蘭新鐵三角」，為宜蘭鄉親創造福利。

2026九合一選舉

卓榮泰今下午在政務委員陳金德、政務顧問林國漳及立委陳俊宇陪同下，前往宜蘭市碧霞宮、礁溪協天廟參拜祈福並向鄉親拜年。他介紹新任政務顧問、律師林國漳，表示林長期在地方扮演「調解者」角色，協助處理各類紛爭，如今「公親變事主」準備轉型為「決策者」。

卓榮泰指出，林國漳在文化、教育、藝術與法政領域皆有深厚歷練，是難得的跨域人才，理念為「宜蘭品牌，國際精選」，希望把宜蘭推向國際舞台。他主張發展有機農業，讓有機產品進入校園營養午餐與長青食堂，保障孩童與長者飲食健康，同時推動動物友善養殖，與國際標準接軌。

卓也提到，陳金德歷經救災、工程與賑災等重大任務，經驗豐富，曾跟總統賴清德開玩笑說，陳金德快變成行政院的「工具人」；未來陳金德將與陳俊宇、林國漳形成「新鐵三角」，共同為宜蘭爭取資源與建設，強化中央地方合作。

卓榮泰 行政院 宜蘭 林國漳 陳俊宇 陳金德

