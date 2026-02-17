影／指台灣經濟亮眼仍須安全支撐 蘇巧慧：國防和經濟一樣重要

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今下午在板橋接雲寺與前總統蔡英文參拜並發送福袋。針對國防預算議題，蘇表示，國防與經濟同樣重要，國家安全是保障人民生活的根本，呼籲在野黨儘速在新會期審議總預算與國防預算，讓台灣真正獲得安全保障。

蘇巧慧指出，台灣在經濟發展上已展現成果，今年經濟表現亮眼、台美關稅談判也有良好成果，但若沒有安全作為基礎，經濟成果將難以維繫。她強調，國家要安全，人民才能安心生活與拚經濟，因此國防建設與經濟發展並非對立，而是相輔相成。

她並呼籲國民黨在新會期盡速完成總預算及國防預算審查，避免延宕相關施政推動。她表示，唯有讓國防體系更健全，才能確保台灣在區域情勢變化下持續穩定發展。