賴總統基隆參拜提加薪減稅 籲鄉親挺童子瑋選市長

總統賴清德今天前往基隆慶安宮參拜，除提及政府加薪、減稅外，並向鄉親推薦民進黨基隆市長提名人童子瑋。賴總統說，童子瑋對基隆有理想、有抱負，盼鄉親大力支持童子瑋。

賴總統上午與基隆市議會議長童子瑋、前基隆市長林右昌等人，前往慶安宮參香祈福，賴總統並發放福袋給民眾。

賴總統致詞表示，台美對等貿易談判已完成，接下來首先要照顧中小企業，要用更多力量照顧中小企業，幫助中小企業轉型、升級，讓中小企業能生存賺錢，也讓在中小企業上班的民眾有工作能繼續打拚。

賴總統也提及，要加薪還要減稅。前總統蔡英文和他共10年任內，軍公教加薪4次共14%，針對軍人「特勤加給」，前總統蔡英文加給18次，他也加給5項，光軍人加給，每年增加新台幣138億元預算，提高軍人薪水。政府並連續10年調高最低工資，並要求企業若有賺錢要幫員工加薪。

賴總統說，童子瑋常向他提及基隆市警察的繁重加給，比雙北少了近萬元，童子瑋表達如果有機會當選基隆市長，要調高基隆市警察的待遇，他聽了覺得很有道理，最近調高警察的「勤務繁重加給」與「刑事加給」，基隆的警察每人每月平均可多領3000到4000元，當然其他縣市也一樣。

賴總統說，過去有句話「中華民國萬萬稅」，現在政府要減稅，單身租屋自住者，年所得在64.4萬元以下免繳所得稅，夫妻若養育2名6歲以下的孩子，年所得在168 萬元以下免稅，若有父母要扶養，家庭年所得212萬元以下免稅，目前全台有40%、50%的國人免繳所得稅。

此外，賴總統說，政府推行0歲到6歲「國家一起養」政策，且高中職無論公私立都免學費，就讀私立大學，每人每年補助3萬5000元，低收入戶再提供2萬元，中低收入戶再提供1萬5000元，孩子如果想唸書，政府就要支持，也希望透過教育栽培人才，人才多、國家社會才會好，另針對低收入戶每人按月核發1000元，中低收入戶每人按月核發750元。

賴總統說，他在中央會繼續率領團隊，馬不停蹄地認真打拚，地方也需要好的縣市長協助，童子瑋表現非常好也很有才華，對基隆有理想、抱負也有方法，希望鄉親大力支持童子瑋。

童子瑋受訪說，賴總統在擔任行政院長任內，大力提供經費給林右昌擘劃基隆市政，讓大家看見希望，賴總統會持續重視基隆的發展，包含港區轉型、人口老化、都市更新、交通及產業等問題，他也會努力加油，讓基隆人重新看見希望。