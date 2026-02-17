快訊

美國房租「貴到瘋狂」！87歲翁找69歲合租 每周甚至要打工3天

川普自曝和習近平討論對台軍售 學者指推翻對台「6項保證」：衝擊國防安全

台中退休男一口氣豪領200萬！行員嚇到報警 用途曝光警協助「護鈔返家」

賴總統基隆參拜提加薪減稅 籲鄉親挺童子瑋選市長

中央社／ 基隆17日電
基隆市議會議長童子瑋。記者游明煌／攝影
基隆市議會議長童子瑋。記者游明煌／攝影

總統賴清德今天前往基隆慶安宮參拜，除提及政府加薪、減稅外，並向鄉親推薦民進黨基隆市長提名人童子瑋。賴總統說，童子瑋對基隆有理想、有抱負，盼鄉親大力支持童子瑋。

2026九合一選舉

賴總統上午與基隆市議會議長童子瑋、前基隆市長林右昌等人，前往慶安宮參香祈福，賴總統並發放福袋給民眾。

賴總統致詞表示，台美對等貿易談判已完成，接下來首先要照顧中小企業，要用更多力量照顧中小企業，幫助中小企業轉型、升級，讓中小企業能生存賺錢，也讓在中小企業上班的民眾有工作能繼續打拚。

賴總統也提及，要加薪還要減稅。前總統蔡英文和他共10年任內，軍公教加薪4次共14%，針對軍人「特勤加給」，前總統蔡英文加給18次，他也加給5項，光軍人加給，每年增加新台幣138億元預算，提高軍人薪水。政府並連續10年調高最低工資，並要求企業若有賺錢要幫員工加薪。

賴總統說，童子瑋常向他提及基隆市警察的繁重加給，比雙北少了近萬元，童子瑋表達如果有機會當選基隆市長，要調高基隆市警察的待遇，他聽了覺得很有道理，最近調高警察的「勤務繁重加給」與「刑事加給」，基隆的警察每人每月平均可多領3000到4000元，當然其他縣市也一樣。

賴總統說，過去有句話「中華民國萬萬稅」，現在政府要減稅，單身租屋自住者，年所得在64.4萬元以下免繳所得稅，夫妻若養育2名6歲以下的孩子，年所得在168 萬元以下免稅，若有父母要扶養，家庭年所得212萬元以下免稅，目前全台有40%、50%的國人免繳所得稅。

此外，賴總統說，政府推行0歲到6歲「國家一起養」政策，且高中職無論公私立都免學費，就讀私立大學，每人每年補助3萬5000元，低收入戶再提供2萬元，中低收入戶再提供1萬5000元，孩子如果想唸書，政府就要支持，也希望透過教育栽培人才，人才多、國家社會才會好，另針對低收入戶每人按月核發1000元，中低收入戶每人按月核發750元。

賴總統說，他在中央會繼續率領團隊，馬不停蹄地認真打拚，地方也需要好的縣市長協助，童子瑋表現非常好也很有才華，對基隆有理想、抱負也有方法，希望鄉親大力支持童子瑋。

童子瑋受訪說，賴總統在擔任行政院長任內，大力提供經費給林右昌擘劃基隆市政，讓大家看見希望，賴總統會持續重視基隆的發展，包含港區轉型、人口老化、都市更新、交通及產業等問題，他也會努力加油，讓基隆人重新看見希望。

童子瑋

延伸閱讀

祝壽童永百歲、向童子瑋傳授治理心法 宋楚瑜：要有長遠藍圖

政院核定警勤務繁重加成 童子瑋：基隆不再北北基桃「矮人一截」

籃球／童子瑋宣布競選籃協理事長 目標整併台灣職籃

童子瑋指基隆市政暫停「林規謝不隨」 林右昌傳秘訣：穿破6雙鞋

相關新聞

影／蕭美琴南投發福袋人氣超旺 他全程跟緊緊遞名片

今天大年初一，副總統蕭美琴到南投縣草屯鎮永和宮參香祈福，不少民眾一早就到場排隊等領福袋，廟埕人潮滿滿，氣氛熱鬧；民進黨南...

賴總統基隆參拜提加薪減稅 籲鄉親挺童子瑋選市長

總統賴清德今天前往基隆慶安宮參拜，除提及政府加薪、減稅外，並向鄉親推薦民進黨基隆市長提名人童子瑋。賴總統說，童子瑋對基隆...

蕭美琴初一彰化發福袋 縣長參選人陳素月陪同參香祈福

大年初一副總統蕭美琴今天上午到彰化縣大村鄉埤腳五通宮參拜祈福，並在民進黨彰化縣長參選人陳素月等人陪同下， 發放新年福袋給...

李四川起跑受矚目 侯友宜：一棒接一棒都是強棒

今天是大年初一，新北市長侯友宜上午前往板橋慈惠宮與接雲寺參拜，面對將參選新北市長的台北市副市長李四川已展開新北行程，他表...

黃國昌新莊走春 已與李四川談願景 國防預算理性審查

大年初一走春行程熱絡，民眾黨新北市長參選人黃國昌今早前往新莊武聖廟參拜，除向鄉親賀年外，並透露已與李四川通話，針對新北未...

賴總統穿紅色TAIWAN帽T吸睛 蔡英文下午接棒力挺蘇巧慧

農曆新年大年初一走春，賴清德總統今早偕同民進黨新北市長參選人蘇巧慧，前往萬里昭靈宮參拜並發送福袋。賴總統身穿大紅色印有「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。