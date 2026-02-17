影／蕭美琴南投發福袋人氣超旺 他全程跟緊緊遞名片

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
今天大年初一，副總統蕭美琴（中）到南投草屯永和宮參香祈福，也與民眾互動發福袋。記者賴香珊／攝影
今天大年初一，副總統蕭美琴到南投縣草屯鎮永和宮參香祈福，不少民眾一早就到場排隊等領福袋，廟埕人潮滿滿，氣氛熱鬧；民進黨南投縣長參選人温世政則全程「跟緊緊」，站在蕭美琴身旁逐一遞名片給鄉親介紹自己，努力衝刺年底選舉。

蕭美琴今上午近10時抵達永和宮，沿途與民眾打招呼或握手致意，隨後立刻進入廟內參香祈福，拜完後與廟方合影，見廟埕排隊等領福袋的人潮眾多，拍完照後就馬上發福袋，不時與民眾寒暄互動，看到老幼民眾更特別彎腰發放，相當暖心。

温世政全程陪同，從參香到發福袋都一路緊緊跟在蕭美琴身邊，蕭美琴發福袋時，他在一旁以雙手遞出名片給領福袋民眾，把握機會介紹自己；由於發送期間仍有人陸續排隊，持續發了近半小時才結束，氣氛熱鬧。

蕭美琴發完福袋，離開前不忘與現場黨公職及黨內民代合影，也為温世政打氣，眾人高呼「温世政，讚」、「温世政『凍蒜』」等口號，展現團結氣勢；而在永和宮活動結束後，她也趕往彰化埤腳五通宮、彰化南瑤宮等宮廟繼續參香行程。

温世政說，草屯是他的家鄉，蕭副總統能陪他跟民眾拜年，很感謝也很有意義，尤其看到現場人潮，讓他更有信心，相信能贏得選戰；而南投需要新氣象、新想法來改變，但不是藍綠對決，是他想返鄉服務，他會持續深耕也盼鄉親給他機會。

今天大年初一，副總統蕭美琴（左）到南投草屯永和宮參香發福袋，不時與民眾寒暄互動。記者賴香珊／攝影
今天大年初一，副總統蕭美琴（中）到南投草屯永和宮參香發福袋，縣長參選人温世政（左一）全程陪同發名片。記者賴香珊／攝影
今天大年初一，副總統蕭美琴（前排右二）到南投草屯永和宮參香發福袋，不時與民眾寒暄互動。記者賴香珊／攝影
今天大年初一，副總統蕭美琴（中）到南投草屯永和宮參香發福袋，縣長參選人温世政（左一）全程陪同發名片。記者賴香珊／攝影
今天大年初一，副總統蕭美琴（左）到南投草屯永和宮參香發福袋，看到小朋友會特別彎腰發放寒暄。記者賴香珊／攝影
今天大年初一，副總統蕭美琴（左）到南投草屯永和宮參香發福袋，不時與民眾寒暄互動。記者賴香珊／攝影
今天大年初一，副總統蕭美琴（中）到南投草屯永和宮參香發福袋，看到小朋友會特別彎腰發放寒暄。記者賴香珊／攝影
今天大年初一，副總統蕭美琴（前排左二）到南投草屯永和宮參香後，與廟方人員合影留念。記者賴香珊／攝影
今天大年初一，副總統蕭美琴（左二）到南投草屯永和宮參香發福袋，看到長輩會特別彎腰發放寒暄。記者賴香珊／攝影
今天大年初一，副總統蕭美琴（中）到南投草屯永和宮參香發福袋，看到長輩會特別彎腰發放寒暄。記者賴香珊／攝影
