李四川起跑受矚目 侯友宜：一棒接一棒都是強棒

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（左三）上午前往板橋慈惠宮與接雲寺參拜。記者張策／攝影
今天是大年初一，新北市長侯友宜上午前往板橋慈惠宮與接雲寺參拜，面對將參選新北市長的台北市副市長李四川已展開新北行程，他表示，對方具城市治理經驗，過年向市民拜年是好事，盼新北「一棒接一棒、各個都是強棒」。至於湧蓮寺國運籤示警朝野不宜對立，他強調凡事以人民為先、團結合作，全力以赴讓國運更好。

侯友宜表示，李四川對城市治理有非常多經驗，春節期間走訪宮廟與市民恭賀新禧、拜年祝福，都是為新北市未來更好。他說，大家互相加油、努力、打氣，希望新北市一棒接一棒、各個都是強棒，讓市民平安健康，在新的一年都能順利。

媒體追問未來是否會與李四川一起拜早年，侯未正面回應合體安排，僅強調過年期間向市民拜年、傳遞祝福最重要，大家共同為城市努力，讓新北持續向前。

針對湧蓮寺國運籤抽中下下籤、提醒朝野不宜對立，侯友宜表示，國運籤是在提醒從政者凡事要把人民擺在第一位，人民是最重要考量，只要萬事全力以赴，就能改變整個國運。他也呼籲團結合作、面對國家挑戰，全力以赴讓國運愈來愈好。

新北市長侯友宜（右二）上午前往板橋慈惠宮與接雲寺參拜。記者張策／攝影
