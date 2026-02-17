黃國昌新莊走春 已與李四川談願景 國防預算理性審查

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨新北市長參選人黃國昌（中）今早前往新莊武聖廟參拜。圖／台灣民眾黨提供
大年初一走春行程熱絡，民眾黨新北市長參選人黃國昌今早前往新莊武聖廟參拜，除向鄉親賀年外，並透露已與李四川通話，針對新北未來願景交換意見，強調民主政治是「君子之爭」；而對於國防議題則表示，強化台灣國防是民眾黨重要立場，相關預算與軍售項目將依需求理性審查。

黃國昌上午向新莊鄉親祝福新年，盼大家「馬到成功、一馬當先、事事順利」，並期許社會更加祥和，大家共同守護台灣這個美麗家園。

針對李四川凌晨展開新北行程，引發外界關注藍白互動動向，黃國昌表示，彼此之間一直保持良好聯繫，昨天也已經通過電話，就新北整體發展願景敞開心胸交換想法。他指出，民主政治是一場君子之爭，在理性、良性的競爭下，為新北市民組成最好的團隊，才是市民之福，並祝福李四川接下來在新北行程順利。

對於「韓江聯合聲明」提及優先審查國防議題，黃國昌強調，強化國防實力、守護台灣家園一直是民眾黨的重要立場。他指出，創黨主席柯文哲於2024年總統大選期間率先提出國防經費應達GDP 3%，而今年度國防預算約4500億元，已超過GDP 3%。至於美方對台軍售項目，只要經美國國會通過並同意出售，相關清單也已納入民眾黨提出的國防特別條例範圍，未來若有新增項目，將依台灣國防需求理性審查。

