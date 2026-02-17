快訊

遭林靜儀批「夢到」寫文 第一線急診醫心寒後悔當初選急診

蘆洲湧蓮寺國運「下下籤」 警惕執政者做任何事都要謹慎不能草率

賴總統穿紅色TAIWAN帽T吸睛 蔡英文下午接棒力挺蘇巧慧

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
賴清德總統（左二）今早偕同民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左一），前往萬里昭靈宮參拜並發送福袋，賴總統身穿大紅色印有「TAIWAN」字樣的帽T現身，格外醒目。記者張策／攝影
賴清德總統（左二）今早偕同民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左一），前往萬里昭靈宮參拜並發送福袋，賴總統身穿大紅色印有「TAIWAN」字樣的帽T現身，格外醒目。記者張策／攝影

農曆新年大年初一走春，賴清德總統今早偕同民進黨新北市長參選人蘇巧慧，前往萬里昭靈宮參拜並發送福袋。賴總統身穿大紅色印有「TAIWAN」字樣的帽T現身，格外醒目。前總統蔡英文下午也將接力到新北為蘇巧慧站台，形成前後任總統同日助陣態勢，替地方選戰提前暖身。

2026九合一選舉

今天是大年初一，現場氣氛熱絡，賴清德總統逐一向民眾發送福袋、拜年致意。蘇巧慧表示，台灣這幾年在蔡英文與賴清德總統帶領下，經濟表現亮眼，「不但世界看見台灣」，台美關稅與貿易談判也順利推進。期待大家繼續努力，讓新的一年風調雨順、國泰民安。

針對上午由賴清德總統站台、下午蔡英文接力助陣，被形容為「超強陣容」。對此，蘇巧慧說，兩位與新北淵源深厚，過年期間到各地向民眾拜年祈福相當自然，也希望藉此凝聚民心。

至於媒體關心是否由蘇巧慧的父親蘇貞昌私下拜託蔡英文出面，她未正面證實，僅強調過去8年與蔡英文在立院與行政團隊互動密切，建立良好關係，相信蔡英文未來仍會常來新北。

面對藍白動向，外界關注將參選新北市長的李四川已在新北起跑，民眾黨主席黃國昌也說已經與其通話談願景，是否意味藍白整合態勢浮現。蘇巧慧表示，新年期間到廟宇祈福本屬正常行程，各陣營都會接觸民眾，她除陸戰拜廟，也將在社群平台推出8支「慧做事事做對」短影音，盼透過創新方式讓民眾看見「溫暖、會做事」的能力，「陸戰、空戰都是接近民眾的方式」，目標一致是讓新北更好。

新北市長參選人蘇巧慧（左二）今早陪同賴清德總統（左三）前往萬里昭靈宮參拜，向民眾拜年並發送福袋。記者張策／攝影
新北市長參選人蘇巧慧（左二）今早陪同賴清德總統（左三）前往萬里昭靈宮參拜，向民眾拜年並發送福袋。記者張策／攝影
賴清德總統（左二）今早前往萬里昭靈宮參拜並發送福袋，他身穿大紅色印有「TAIWAN」字樣的帽T現身，格外醒目。記者張策／攝影
賴清德總統（左二）今早前往萬里昭靈宮參拜並發送福袋，他身穿大紅色印有「TAIWAN」字樣的帽T現身，格外醒目。記者張策／攝影

蔡英文 蘇巧慧

延伸閱讀

蔡英文曬年夜飯友照 蕭美琴感謝每年邀約

請鬼拿藥單？側翼打李四川胞弟舊案 楊智伃提4點：蘇巧慧急了

網紅攻擊李四川弟弟 藍營粉專質疑蘇巧慧政治操作

蘇巧慧瑞芳市場拜年 預告春節還有更多大咖加入

相關新聞

李四川年初一凌晨現身這處發紅包 民眾熱情排隊合照

台北市副市長李四川將在月底請辭投入新北市長選舉，外界也好奇春節連假是否就會開始為選戰做暖身，李今稍早也驚喜現身板橋後埔土...

賴總統穿紅色TAIWAN帽T吸睛 蔡英文下午接棒力挺蘇巧慧

農曆新年大年初一走春，賴清德總統今早偕同民進黨新北市長參選人蘇巧慧，前往萬里昭靈宮參拜並發送福袋。賴總統身穿大紅色印有「...

影／蔣萬安邀李四川開金嗓 川伯盛讚他「這首」唱最好

台北市副市長李四川將於月底辭職投入年底新北市長選舉，先前台北市長蔣萬安面對李四川離開，更笑稱過年要好好練歌，台北市政府今...

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

2026年九合一選舉將於11月28日投票，各政黨已啟動布局並陸續公布提名人選，這場總統大選後的首場大型地方選戰，被視為檢驗中央執政表現的重要關卡，也將牽動未來政局消長。民進黨力求鞏固執政縣市、突破藍營優勢區；國民黨在固守與翻轉間尋求最佳戰略；民眾黨與新興勢力則伺機擴張地方版圖。《聯合新聞網》彙整各縣市被點名的可能參選人及已公布的選將，帶您掌握2026百里侯選戰最新動態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。