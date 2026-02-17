賴總統穿紅色TAIWAN帽T吸睛 蔡英文下午接棒力挺蘇巧慧
農曆新年大年初一走春，賴清德總統今早偕同民進黨新北市長參選人蘇巧慧，前往萬里昭靈宮參拜並發送福袋。賴總統身穿大紅色印有「TAIWAN」字樣的帽T現身，格外醒目。前總統蔡英文下午也將接力到新北為蘇巧慧站台，形成前後任總統同日助陣態勢，替地方選戰提前暖身。
2026九合一選舉
今天是大年初一，現場氣氛熱絡，賴清德總統逐一向民眾發送福袋、拜年致意。蘇巧慧表示，台灣這幾年在蔡英文與賴清德總統帶領下，經濟表現亮眼，「不但世界看見台灣」，台美關稅與貿易談判也順利推進。期待大家繼續努力，讓新的一年風調雨順、國泰民安。
針對上午由賴清德總統站台、下午蔡英文接力助陣，被形容為「超強陣容」。對此，蘇巧慧說，兩位與新北淵源深厚，過年期間到各地向民眾拜年祈福相當自然，也希望藉此凝聚民心。
至於媒體關心是否由蘇巧慧的父親蘇貞昌私下拜託蔡英文出面，她未正面證實，僅強調過去8年與蔡英文在立院與行政團隊互動密切，建立良好關係，相信蔡英文未來仍會常來新北。
面對藍白動向，外界關注將參選新北市長的李四川已在新北起跑，民眾黨主席黃國昌也說已經與其通話談願景，是否意味藍白整合態勢浮現。蘇巧慧表示，新年期間到廟宇祈福本屬正常行程，各陣營都會接觸民眾，她除陸戰拜廟，也將在社群平台推出8支「慧做事事做對」短影音，盼透過創新方式讓民眾看見「溫暖、會做事」的能力，「陸戰、空戰都是接近民眾的方式」，目標一致是讓新北更好。
