聽新聞
0:00 / 0:00
影／蔣萬安邀李四川開金嗓 川伯盛讚他「這首」唱最好
台北市副市長李四川將於月底辭職投入年底新北市長選舉，先前台北市長蔣萬安面對李四川離開，更笑稱過年要好好練歌，台北市政府今也釋出新春特別影片，兩人更到KTV練歌闖關，唱許多金典國台語歌曲，李四川也稱讚蔣萬安「甲你攬牢牢」唱最好，兩人互動也相當有趣。
2026九合一選舉
蔣萬安特別與李四川錄製「新春快閃KTV」，當主持人提及市長是不是特別愛唱歌，蔣萬安表示還好，隨即遭李四川吐槽，「他什麼還好，時常唱歌啦。」
隨即主持人也詢問當記者問市長問題為何有時要用唱歌回答，蔣萬安表示，音樂才能表達他內心的想法，「只能意會，不能言傳，歌聲才能代表我的心」。
兩人也在影片中共同合唱多首經典國台語歌曲，包含「甲你攬牢牢」、「海波浪」、「我願意」、「你是我的兄弟」、「告白氣球」等多首歌曲，兩人也大玩歌詞猜歌。主持人也詢問李四川，蔣萬安哪首歌唱得最好，李四川表示，「甲你攬牢牢唱得最好」。蔣萬安也回應，「我是用心唱歌，很有感情」，讓李四川笑開懷。
蔣萬安、李四川最後向觀眾拜年，祝福市民馬到成功、馬到平安、馬到幸福。蔣萬安金句連發，「金馬熊讚、龍馬精神、一馬當先、馬上發財」。李四川更在結尾高唱「連杯酒」，也讓氣氛嗨到最高點。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。