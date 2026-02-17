影／蔣萬安邀李四川開金嗓 川伯盛讚他「這首」唱最好

台北市副市長李四川將於月底辭職投入年底新北市長選舉，先前台北市長蔣萬安面對李四川離開，更笑稱過年要好好練歌，台北市政府今也釋出新春特別影片，兩人更到KTV練歌闖關，唱許多金典國台語歌曲，李四川也稱讚蔣萬安「甲你攬牢牢」唱最好，兩人互動也相當有趣。

蔣萬安特別與李四川錄製「新春快閃KTV」，當主持人提及市長是不是特別愛唱歌，蔣萬安表示還好，隨即遭李四川吐槽，「他什麼還好，時常唱歌啦。」

隨即主持人也詢問當記者問市長問題為何有時要用唱歌回答，蔣萬安表示，音樂才能表達他內心的想法，「只能意會，不能言傳，歌聲才能代表我的心」。

兩人也在影片中共同合唱多首經典國台語歌曲，包含「甲你攬牢牢」、「海波浪」、「我願意」、「你是我的兄弟」、「告白氣球」等多首歌曲，兩人也大玩歌詞猜歌。主持人也詢問李四川，蔣萬安哪首歌唱得最好，李四川表示，「甲你攬牢牢唱得最好」。蔣萬安也回應，「我是用心唱歌，很有感情」，讓李四川笑開懷。

蔣萬安、李四川最後向觀眾拜年，祝福市民馬到成功、馬到平安、馬到幸福。蔣萬安金句連發，「金馬熊讚、龍馬精神、一馬當先、馬上發財」。李四川更在結尾高唱「連杯酒」，也讓氣氛嗨到最高點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康