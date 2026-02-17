聽新聞
0:00 / 0:00
李四川年初一凌晨現身這處發紅包 民眾熱情排隊合照
台北市副市長李四川將在月底請辭投入新北市長選舉，外界也好奇春節連假是否就會開始為選戰做暖身，李今稍早也驚喜現身板橋後埔土地公廟參拜，發放發財金，民眾也相當熱情排隊等待領取，發財金發放逾千個。
2026九合一選舉
李四川日前在與輝達完成簽約之後，隨即在臉書宣布，將於2月底請辭台北市副市長一職，爭取年底國民黨新北市長參選人提名，也獲得現任新北市長侯友宜及同樣有意爭取提名新北副市長劉和然支持，而李也表示會與民眾黨主席黃國昌不排斥任何形式推出最強人選。
雖李四川未公開春節連假行程，不過今天凌晨也驚喜現身板橋後埔土地公廟拜拜，更發了1000多個紅包，祝福參拜民眾新年快樂，只見民眾看到李到場都相當熱情，甚至排起長隊等帶領紅包，場面相當熱鬧，也凸顯李的高人氣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。