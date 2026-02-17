李四川年初一凌晨現身這處發紅包 民眾熱情排隊合照

台北市副市長李四川將在月底請辭投入新北市長選舉，外界也好奇春節連假是否就會開始為選戰做暖身，李今稍早也驚喜現身板橋後埔土地公廟參拜，發放發財金，民眾也相當熱情排隊等待領取，發財金發放逾千個。

李四川日前在與輝達完成簽約之後，隨即在臉書宣布，將於2月底請辭台北市副市長一職，爭取年底國民黨新北市長參選人提名，也獲得現任新北市長侯友宜及同樣有意爭取提名新北副市長劉和然支持，而李也表示會與民眾黨主席黃國昌不排斥任何形式推出最強人選。