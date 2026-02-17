快訊

地牛翻身！清晨5時44分台東成功規模4.2地震 最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

李四川年初一凌晨現身這處發紅包 民眾熱情排隊合照

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市副市長李四川將在月底請辭投入新北市長選舉，今稍早也驚喜現身板橋後埔土地公參拜。圖／李四川提供
台北市副市長李四川將在月底請辭投入新北市長選舉，今稍早也驚喜現身板橋後埔土地公參拜。圖／李四川提供

台北市副市長李四川將在月底請辭投入新北市長選舉，外界也好奇春節連假是否就會開始為選戰做暖身，李今稍早也驚喜現身板橋後埔土地公廟參拜，發放發財金，民眾也相當熱情排隊等待領取，發財金發放逾千個。

2026九合一選舉

李四川日前在與輝達完成簽約之後，隨即在臉書宣布，將於2月底請辭台北市副市長一職，爭取年底國民黨新北市長參選人提名，也獲得現任新北市長侯友宜及同樣有意爭取提名新北副市長劉和然支持，而李也表示會與民眾黨主席黃國昌不排斥任何形式推出最強人選。

雖李四川未公開春節連假行程，不過今天凌晨也驚喜現身板橋後埔土地公廟拜拜，更發了1000多個紅包，祝福參拜民眾新年快樂，只見民眾看到李到場都相當熱情，甚至排起長隊等帶領紅包，場面相當熱鬧，也凸顯李的高人氣。

台北市副市長李四川將在月底請辭投入新北市長選舉，今稍早也驚喜現身板橋後埔土地公參拜，發放發財金。圖／李四川提供
台北市副市長李四川將在月底請辭投入新北市長選舉，今稍早也驚喜現身板橋後埔土地公參拜，發放發財金。圖／李四川提供
台北市副市長李四川將在月底請辭投入新北市長選舉，今稍早也驚喜現身板橋後埔土地公參拜，發放發財金。圖／李四川提供
台北市副市長李四川將在月底請辭投入新北市長選舉，今稍早也驚喜現身板橋後埔土地公參拜，發放發財金。圖／李四川提供

李四川 發財金 侯友宜 劉和然 黃國昌

延伸閱讀

影／練好歌了？與李四川合體拜年影片曝 蔣萬安走春行程看這查

請鬼拿藥單？側翼打李四川胞弟舊案 楊智伃提4點：蘇巧慧急了

網紅攻擊李四川弟弟 藍營粉專質疑蘇巧慧政治操作

李四川胞弟遭爆是環保蟑螂 黃國昌緩頰這麼說

相關新聞

李四川年初一凌晨現身這處發紅包 民眾熱情排隊合照

台北市副市長李四川將在月底請辭投入新北市長選舉，外界也好奇春節連假是否就會開始為選戰做暖身，李今稍早也驚喜現身板橋後埔土...

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

2026年九合一選舉將於11月28日投票，各政黨已啟動布局並陸續公布提名人選，這場總統大選後的首場大型地方選戰，被視為檢驗中央執政表現的重要關卡，也將牽動未來政局消長。民進黨力求鞏固執政縣市、突破藍營優勢區；國民黨在固守與翻轉間尋求最佳戰略；民眾黨與新興勢力則伺機擴張地方版圖。《聯合新聞網》彙整各縣市被點名的可能參選人及已公布的選將，帶您掌握2026百里侯選戰最新動態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。