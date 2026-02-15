宜縣長人選 還卡在「藍藍合」

國民黨宜蘭縣長選舉的人選未定，黨中央預計農曆年後針對不分區立委吳宗憲與議長張勝德以民調決勝負，目前兩人全力衝刺，藍營確定人選後才能與民眾黨參選人陳琬惠，進一步協調藍白合的可能性。基本盤綠大於藍的宜蘭，藍白若不能整合，下屆縣長換黨做的機會相當大，國民黨戰略上要先「藍藍合」，下一步才是「藍白合」。

宜蘭「藍白合」戲碼還沒有上演，現階段正在「藍藍合」。吳宗憲只大張勝德一歲，兄弟倆可以一起掃街、一起逛夜市，過年也共同拜廟，但檯面下如何競爭，才是外界好奇之處。

張勝德擅長陸戰、吳宗憲空戰能力強。張的父親是前議長張建榮，父子兩代當議長，地方政治人物多少得要看張家情面，以致無法大力幫吳宗憲掃街站台；吳宗憲轉而邀請立法院的立委同仁陪掃街，平常在電視媒體看到的政治明星現身宜蘭，不少粉絲搶拍合影。

張勝德常說，「我們是合作夥伴，不是競爭對手」，對吳宗憲釋出善意，卻又強調，「宜蘭人的事由宜蘭人決定」，這句話顯然衝著空降參選的吳宗憲而來，支持者建議直接開戰，但吳不願造成黨內分裂，讓綠營撿到槍。

宜蘭縣是民進黨第一波確定縣長參選人的縣市，去年十月提名政治素人林國漳律師參選，府院黨頻頻到宜蘭視察兼輔選。林國漳的個人形象不錯，是賴清德總統花了一年時間才勸進的人選，去年十二月，副總統蕭美琴到宜蘭視察，林國漳穿著「行政院政務顧問」背心出現，宜蘭人才發現，林國漳竟多了這個身分，他才有理由站在高層身旁露臉，行政院還把高鐵延伸宜蘭及鐵路高架化兩大建設的功勞都說是林國漳大力爭取有功。

不過，地方人士指出，宜蘭過去也曾經上演過「總統級」選戰，前縣長呂國華在二○○九年尋求連任時，時任總統馬英九多次親征宜蘭輔選，最後呂國華仍敗給民進黨對手林聰賢，府院黨動員輔選未必是萬靈丹，最主要還是候選人本身的條件與努力。