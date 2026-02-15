布陣新北 藍綠白陸戰打到空戰

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱葉德正江婉儀／連線報導

藍綠白布陣新北市長選戰，從陸戰打到空戰。國民黨和民眾黨新北市長參選人蘇巧慧黃國昌早已投入戰局，競辦分別選在板橋及新莊，各有來歷；國民黨台北市副市長李四川則鴨子划水，先確定輝達總部落腳北市，再促成第二座廠串起雙北，成為參選新北市長的紅利。

板橋是新北市的重心，過往市長候選人競辦多選在離新北市府不遠的商辦，民進黨前兩屆新北市長候選人蘇貞昌、林佳龍都選在縣民大道上的麗寶百貨，但商辦去年重整關閉，蘇巧慧團隊這次選定的競總場地是新北市長侯友宜競選連任成功的寶地，位於新北市府對面的板橋F一社區，顯示入主新北市府的決心。

對於黃國昌到市場拜年屢屢被嗆，蘇巧慧表示，任何候選人過去的言行，還有現在的政見，都會受到大家的檢驗。她過去十年在國會表現和地方成績都受到大家肯定。

黃國昌競選總部選在新莊化成路上，他說新莊是新北市的中心，雖臨近副都心重劃區，但兩邊完全不一樣，這裡是新北最需改變、更新的地方，從這裡出發意義重大。此處上一次租出去，是鴻海創辦人郭台銘參選二○二四總統的連署站，因為房東在等都更，這次才能用相對便宜價格租下來，加上首波政見拋出都更三新箭，象徵都更是黃國昌政策核心之一。

黃國昌近日掃街遭嗆聲，黃國昌昨說，他從政以來始終堅持第三勢力路線，過去到現在不論是在時代力量或目前的民眾黨，他都不可能走向「小綠路線」，若部分支持者因此感到失望，他也只能尊重。

民眾黨新北市議員陳世軒表示，空戰向來是黃國昌的優勢，黃仍每周一晚上固定直播，以前是談立法院，現在是談新北市，也可完整澄清不實謠言。

李四川春節前曾現身板橋里長尾牙與侯友宜同框，與會人士轉述，李四川最先抵達現場，不少人高喊「未來新北市長」，李四川致詞多次稱讚老長官侯友宜，他也一直住在板橋，感謝侯及各里長對板橋的貢獻，言行展現「尊侯」態度。

李四川也對侯友宜說，輝達可能再蓋第二座廠，未來交通可能要用蘆社大橋串連，雙北的建設很重要一定要合作完成，「雙北合作」引發諸多聯想。

