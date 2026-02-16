新北戰火 藍白聲援川伯 「勿株連九族」

台北市副市長李四川宣布參選新北市長，點燃雙北戰火。李四川遭爆胞弟李賜福涉勒索清運業者，民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨重批環保流氓，支持司法嚴辦杜絕。民眾黨主席黃國昌昨說，選舉就是選賢與能，不是家族清算鬥爭、株連九族，用家人的事攻擊，「對川伯不公平」；國民黨台北市議員擬參選人楊智伃反酸，蘇巧慧急到請鬼拿藥單？

李四川預計二月底請辭，三月輔選團隊陸續進駐，待黨中央徵召後展開全面衝刺。幕僚表示，因目前北市市政工作尚未告一段落，春節期間不會安排選舉拜會活動，該有的分際會拿捏好，僅維持往年慣例赴板橋慈惠宮參拜及回南部與家人團聚，

對於李四川胞弟爭議，蘇巧慧昨赴瑞芳市場拜年時表示，社會不允許環保流氓，她支持司法嚴辦，杜絕這樣可惡的行為。她也預告，昨天已是她近卅場過年前跟鄉親拜早年的市場活動，接下來過年期間，賴清德總統也會回到他的家鄉萬里，前總統蔡英文、副總統蕭美琴戶籍也都在新北，都會來新北跟鄉親一起拜年。

藍綠白布陣新北市長，烽火四起，各陣營參選人黃國昌、李四川、蘇巧慧（圖）從陸戰打到空戰。記者葉德正／攝影

楊智伃說，回頭看李四川弟弟的案件，只要稍懂選舉的人都看得出來，殺傷力其實有限，第一、事件發生在二○二二年；第二、案情不重，屬簡易判決；第三、李四川的弟弟僅列為證人；第四、整件事與李四川本人無關。

她也指出，蘇巧慧看似提早起跑、熟悉地方，但最致命問題是空洞的形象、缺乏全國聲量，更抓著賴總統執政下各種荒腔走板的政治包袱。面對深耕新北多年的李四川，蘇巧慧只能動用青鳥與側翼，提前發動烏賊戰、抹黑戰，企圖轉移焦點，蘇巧慧為了挽救選情，就像請鬼藥單般亂出招，戰略失準、只會敗票。

楊智伃說，當一個候選人開始向極端靠攏，其實代表自信與實力不足，也等於一步步遠離新北市民的支持。原本或許還能「輸得體面」的蘇巧慧，如今卻所託非人，恐怕只會步上二○二二年民進黨台北市長敗選人陳時中的後塵，走向自我毀滅的政治道路。

黃國昌說，希望大家就事論事、爭取選民認同，在過程中攻擊家人的事情，對川伯並不那麼公平。

國民黨立委葉元之指出，蘇巧慧雖然起步早，但過去與民進黨搞罷免，只會增加仇恨值讓民眾反感，反觀李四川給人務實做事、不搞政治的形象，在新北服務多年又與人為善，這是長期重下的善因，新北有許多中間選民，藍白整合成功後就是藍綠對決，他相信選民會選擇一個會做事、不搞政治的李四川。