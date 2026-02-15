請鬼拿藥單？側翼打李四川胞弟舊案 楊智伃提4點：蘇巧慧急了

北市副市長李四川宣布投入新北市長選舉，卻遭爆胞弟李賜福涉勒索清運業者。民進黨新北市長參選人蘇巧慧稱環保流氓的事社會是不允許的，支持司法嚴辦杜絕。爭取北市松信議員提名的黨前發言人楊智伃點出4點，指因李四川強勢出線，蘇巧慧急到請鬼拿藥單？

「李四川一宣布參選，就讓青鳥、讓蘇貞昌、蘇巧慧全都急了起來。」楊智伃說，回頭看李四川弟弟的案件，只要稍微懂選舉的人都看得出來，殺傷力其實有限，事實很清楚：第一、事件發生在2022年；第二、案情不重，屬簡易判決；第三、李四川的弟弟僅列為證人；第四、整件事更與李四川本人無關。

楊指出，蘇巧慧看似提早起跑、熟悉地方，但最致命的問題，其實是空洞的形象、缺乏全國聲量，更抓著賴清德執政下各種荒腔走板的政治包袱。面對既有全國知名度、又有實際政績，且深耕新北多年的李四川，兩人的層次根本不同。因此蘇巧慧才會急、才會怕，只能動用青鳥與側翼力量，提前發動烏賊戰、抹黑戰，企圖轉移焦點。

楊智伃提到，李四川從政至今一向規規矩矩，行事穩健。他的家人年紀也大了，各自的人生，本來就該各自負責，硬要牽拖，反而顯得刻意與心虛。蘇巧慧為了挽救選情，就像是請鬼藥單般亂出招，戰略失準、只會敗票。

楊說，當一個候選人開始向極端靠攏，其實正代表自信與實力不足，也等於一步步遠離新北市民的支持。原本或許還能「輸得體面」的蘇巧慧，如今卻所託非人，恐怕只會步上2022年陳時中的後塵，走向自我毀滅的政治道路。而團結的國民黨，才是最強大的力量。