快訊

台南安南工地意外…60歲男疑遭廢棄物砸傷頭破血流 搶救後傷重不治

台美貿易協定簽署完成 鄭麗君：持續溝通盼社會與國會共同支持

日本擬解禁武器出口限制！依殺傷力分級 出售國家限定「2條件」

請鬼拿藥單？側翼打李四川胞弟舊案 楊智伃提4點：蘇巧慧急了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨拍板由綠委蘇巧慧（右一）投入2026新北市長選舉，台北市副市長李四川（左一）代表藍軍出戰2026新北市長一役呼聲高。本報資料照片
民進黨拍板由綠委蘇巧慧（右一）投入2026新北市長選舉，台北市副市長李四川（左一）代表藍軍出戰2026新北市長一役呼聲高。本報資料照片

北市副市長李四川宣布投入新北市長選舉，卻遭爆胞弟李賜福涉勒索清運業者。民進黨新北市長參選人蘇巧慧稱環保流氓的事社會是不允許的，支持司法嚴辦杜絕。爭取北市松信議員提名的黨前發言人楊智伃點出4點，指因李四川強勢出線，蘇巧慧急到請鬼拿藥單？

2026九合一選舉

「李四川一宣布參選，就讓青鳥、讓蘇貞昌、蘇巧慧全都急了起來。」楊智伃說，回頭看李四川弟弟的案件，只要稍微懂選舉的人都看得出來，殺傷力其實有限，事實很清楚：第一、事件發生在2022年；第二、案情不重，屬簡易判決；第三、李四川的弟弟僅列為證人；第四、整件事更與李四川本人無關。

楊指出，蘇巧慧看似提早起跑、熟悉地方，但最致命的問題，其實是空洞的形象、缺乏全國聲量，更抓著賴清德執政下各種荒腔走板的政治包袱。面對既有全國知名度、又有實際政績，且深耕新北多年的李四川，兩人的層次根本不同。因此蘇巧慧才會急、才會怕，只能動用青鳥與側翼力量，提前發動烏賊戰、抹黑戰，企圖轉移焦點。

楊智伃提到，李四川從政至今一向規規矩矩，行事穩健。他的家人年紀也大了，各自的人生，本來就該各自負責，硬要牽拖，反而顯得刻意與心虛。蘇巧慧為了挽救選情，就像是請鬼藥單般亂出招，戰略失準、只會敗票。

楊說，當一個候選人開始向極端靠攏，其實正代表自信與實力不足，也等於一步步遠離新北市民的支持。原本或許還能「輸得體面」的蘇巧慧，如今卻所託非人，恐怕只會步上2022年陳時中的後塵，走向自我毀滅的政治道路。而團結的國民黨，才是最強大的力量。

李四川 蘇巧慧

延伸閱讀

蘇巧慧瑞芳市場拜年 預告春節還有更多大咖加入

李四川胞弟事件 蘇巧慧：支持司法嚴辦杜絕可惡行為

李四川胞弟被爆黑料 黃國昌直言：選舉不是家族清算

爭取選民支持！力拚新北市長選舉 蘇巧慧、黃國昌市場花市拜票

相關新聞

蘇巧慧瑞芳市場拜年 預告春節還有更多大咖加入

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到瑞芳市場掃街拜年，她表示，今天是近30場過年前跟鄉親拜早年的市場活動，接下來過年期間，賴...

曾經的昌粉要他找回良心 黃國昌：絕不走小綠路線

民眾黨主席黃國昌昨天到板橋掃街，被曾經的「昌粉」當面要求找回良心，黃國昌今天到林口市場掃街時回應，自己從政以來始終堅持第...

請鬼拿藥單？側翼打李四川胞弟舊案 楊智伃提4點：蘇巧慧急了

北市副市長李四川宣布投入新北市長選舉，卻遭爆胞弟李賜福涉勒索清運業者。民進黨新北市長參選人蘇巧慧稱環保流氓的事社會是不允...

網紅攻擊李四川弟弟 藍營粉專質疑蘇巧慧政治操作

隨著 2026 年地方首長大選步入備戰期，新北市長選戰已然硝煙四起。知名臉書粉絲專頁「不演了新聞台」於15日發文，嚴厲抨...

李四川胞弟事件 蘇巧慧：支持司法嚴辦杜絕可惡行為

台北市副市長李四川將代表國民黨參選新北市長，但被爆料胞弟李賜福涉嫌勒索垃圾清運業者。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到瑞芳...

黃國昌林口市場拜年 有人熱情支持也有人當眾洗臉

民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌今天到新北市林口市場拜年，受到不少支持者熱情歡迎為他加油打氣，也有不少人當場陳情，表達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。