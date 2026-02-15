網紅攻擊李四川弟弟 藍營粉專質疑蘇巧慧政治操作

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧。記者葉信菉／攝影

隨著 2026 年地方首長大選步入備戰期，新北市長選戰已然硝煙四起。知名臉書粉絲專頁「不演了新聞台」於15日發文，嚴厲抨擊民進黨立委蘇巧慧近期之選戰策略，指其表面維持「慈眉善目」形象，實則連結「四叉貓」等側翼政治人物，企圖透過追打對手李四川家人的舊案來轉移選情劣勢。該粉專預言，此類「追打對手家人」的選戰模式，恐將讓選民反感。

「不演了新聞台」在貼文中指出，蘇系（蘇貞昌、蘇巧慧父女）的選戰套路具有高度一致性：主帥對外維持溫和專業形象，私下卻運用側翼力量採取極端手段。該粉專回溯 2018 年新北市長選舉，當時蘇貞昌陣營針對侯友宜娘家財產（大群館案）發動猛攻，如今 2026 年選戰未正式開打，蘇巧慧陣營疑似故技重施，轉向鎖定國民黨熱門人選李四川的親弟弟進行清算。

針對近日引起討論的「李四川弟弟案件」，該粉專特別列舉四點資訊反駁，並以此譏諷蘇陣營「太著急」。首先時效性問題，該案發生於 2022 年，並非近期事件。再者案情並不嚴重，且已採取簡易判決結案。況且，李四川的弟弟在案件中僅列為證人，最重要的是該案件與李四川本人毫無關連。

「不演了新聞台」諷刺，這反映出蘇巧慧在面對藍營強勁勢頭時的極度焦慮。藍營整合超乎預期，綠營選情恐陷膠著。該貼文進一步分析當前政治版圖，原本外界預期藍營內部會出現內戰，導致「兩敗俱傷」，未料整合大功告成，士氣大振。反觀綠營原本期待的裂解局面並未發生，才轉而採取「抹黑、轉移焦點」的下策。

蘇巧慧聯手側翼的作法，將使選戰過程充滿政治口水與負面爆料，讓市民猶如「踩到很黏的狗屎」般無奈，恐將導致選民對此類選戰手法產生強烈排斥。

台北市副市長李四川投入新北市長選舉。圖／報系資料照
台北市副市長李四川投入新北市長選舉。圖／報系資料照

