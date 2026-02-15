蘇巧慧瑞芳市場拜年 預告春節還有更多大咖加入

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到瑞芳市場掃街拜年，她表示，今天是近30場過年前跟鄉親拜早年的市場活動，接下來過年期間，賴清德總統會回到他的家鄉萬里，而前總統蔡英文、蕭美琴副總統戶籍都在新北，也都會來新北跟鄉親一起拜年。

蘇巧慧說，希望所有好朋友，都可以在過年期間得到最大的祝福，不但會發送福袋，同時也會在社群網路上，告訴大家我們的政見，甚至用趣味的年節影片向大家恭喜，陸戰、空戰齊發，讓大家更認識會做事的蘇巧慧，讓大家知道，她不但是有成績、有願景、對新北這座城市有感情，會非常努力，讓新北升級。

蘇巧慧說，希望大家能支持說到做到，溫暖、創新、會做事的蘇巧慧，我們一起讓新北更好。