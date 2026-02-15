聽新聞
0:00 / 0:00
蘇巧慧瑞芳市場拜年 預告春節還有更多大咖加入
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到瑞芳市場掃街拜年，她表示，今天是近30場過年前跟鄉親拜早年的市場活動，接下來過年期間，賴清德總統會回到他的家鄉萬里，而前總統蔡英文、蕭美琴副總統戶籍都在新北，也都會來新北跟鄉親一起拜年。
2026九合一選舉
蘇巧慧說，希望所有好朋友，都可以在過年期間得到最大的祝福，不但會發送福袋，同時也會在社群網路上，告訴大家我們的政見，甚至用趣味的年節影片向大家恭喜，陸戰、空戰齊發，讓大家更認識會做事的蘇巧慧，讓大家知道，她不但是有成績、有願景、對新北這座城市有感情，會非常努力，讓新北升級。
蘇巧慧說，希望大家能支持說到做到，溫暖、創新、會做事的蘇巧慧，我們一起讓新北更好。
對於對手黃國昌到市場拜年屢屢被嗆，蘇巧慧說，任何候選人過去的言行，還有現在的政見，都會受到大家的檢驗。而她自己過去十年在國會的表現，還有在地方的成績都受到大家的肯定。像昨天在樹林，鄉親熱情的反應真的讓她非常感動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。