黃國昌林口市場拜年 有人熱情支持也有人當眾洗臉

民眾黨新北市長參選人、黨主席黃國昌今天到新北市林口市場拜年，受到不少支持者熱情歡迎為他加油打氣，也有不少人當場陳情，表達其他黨對他們的意見不聞不問。不過也有一位老太太本看到有人來發春聯很開心上前索取，但看到黃國昌後當著他的面直呼「這個是歹人」，場面一度尷尬。

黃國昌被問到選戰布局時表示，新年期間持續到新北不同區域與市場跟市民朋友請安問好，祝大家新年快樂爭取支持是候選人都會做的事，不用把選戰看得好像你死我活，台灣社會現在需要比較多理性、冷靜的討論空間，畢竟我們將迎向非常多挑戰。

黃國昌說，台灣社會過去一年在大罷免造成的對立跟衝突，到目前為止都還沒有平息，這對台灣未來發展並不是件好事。

黃國昌說，過年時間希望大家能好好過年，新年假期大家都可保持愉快心情，畢竟新年過後、新的工作，台灣面臨的挑戰還很多。

今天天氣晴朗，林口市場人滿為患，不少人看到黃國昌前來，開心為他加油，也有民眾向他陳情周邊涵洞漏水等議題，希望黃國昌能夠協助處理。