北市議員缺額新高 藍綠白參選新人多

二○二六九合一大選年底登場，北市議員有八席缺額，創歷屆新高，不少參選人已擬定春節作戰計畫，利用九天連假找大咖陪拜票、走宮廟，增加能見度，在初選脫穎而出。

北市議會共六十一席，本屆轉任立委、因案解職、病逝等因素缺八席，藍綠白新人摩拳擦掌，多個選區都出現參選新人爆炸，競爭激烈，春節期間是新人初選關鍵衝刺期，誰都無法安穩過年。

綠營在北市第六選區（大安、文山）少提一席，只提四席，現任簡舒培、王閔生和新人陳聖文、高揚凱、劉品妡、徐嶔煌「六搶四」競爭激烈。

湧言會劉品妡是國安會副秘書長趙怡翔欽點接班人，她表示，春節對參選人來說不是假期，是重要衝刺周，過年期間不少民眾到宮廟走春，是她年節經營重點。

民眾黨除了現任四席爭取連任，也在中正萬華、松山信義推出吳怡萱及許甫爭取席次。吳怡萱採省錢打法，盡可能找尋友善店家擺放衛生紙、貼海報跟掛布條，提升曝光度，也邀主席黃國昌、前主席柯文哲加持。許甫說，新人資源有限，決定發送可在上頭自我介紹、神明加持的卡片式發財金，從過年前一路發到元宵節。

國民黨中正萬華區參選人郭音蘭「大咖聯名春聯」、「戰將加持掃街」與「跨區串聯戰法」三箭齊發，邀請副市長李四川聯名「好事發生」春聯，也和立委徐巧芯合體掃街。投入松山信義區初選的李明璇面對藍營新人「六搶二」激烈戰況，現階段勤跑基層，初選後再請黨內大咖助陣。