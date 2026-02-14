爭取選民支持！力拚新北市長選舉 蘇巧慧、黃國昌市場花市拜票

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在市場拜票，強調自己為樹林區爭取許多重大建設。台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌在板橋花市拜票，推崇台北市副市長李四川是敬重的長輩。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧，今天在民進黨新北市議員廖宜琨等人陪同下，於樹林區保安市場、博愛市場掃街拜票。她接受聯訪時表示，適逢情人節，所以到樹林區向栽培她的樹林鄉親拜早年，祝福大家情人節快樂、新年快樂。

蘇巧慧說，這10年來，她為樹林爭取非常多的中央經費補助，推動新北捷運樹林線、捷運三鶯線等許多有感建設，大家在樹林地區的生活會愈來愈便利。未來，也會爭取更多建設，讓新北市成為更好的城市。

台灣民眾黨新北市長參選人黃國昌則在民眾黨新北市議員陳世軒等人陪同下，上午於板橋花市向市民和攤商拜年，並發送限量「心動小物」，祝福情人節快樂。

黃國昌接受媒體聯訪時表示，台北市副市長李四川是令人敬重的長輩，無論是在台北市、高雄市、新北市副市長任內，都受到肯定。民主選舉就是提出願景爭取認同，若因為選舉拿家人來政治攻擊「大可不必」。

對於民眾黨不分區立委李貞秀的國籍問題，黃國昌說，法律應該一體適用，不要「初一、十五不一樣」，以往在前總統蔡英文主政時期，大陸委員會前主委邱太三任內，從來就沒有這樣的問題；現在180度的轉變，讓人無所適從。