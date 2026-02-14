何欣純年假首日發送小紅包 除夕至初四連5天台中走春發送祝福

民進黨台中市長參選人、立委何欣純今趁年假首日，赴大里內新早市，發送2026「馬上發吉馬有春一元福袋」小紅包，並承諾，未來入主市府將馬不停蹄為市民服務、為台中創新局；何欣純說，從除夕至初四連5天，她將在台中各地宮廟走春發送一元福袋，行程將在社群發布，邀市民一起來走春。

何欣純今天上午9時50分在市議員張芬郁、李天生、林德宇等人陪同下，赴大里內新早市，向市場攤商及來採買的市民發送象徵好運的2026「馬上發吉馬有春」1元福袋，吸引民眾領取、互道恭喜，洋溢濃濃過年喜氣。

何欣純說，這次小紅包設計以「心繫台中，吉馬有春」為核心，將何欣純的「欣」字巧妙化為粉紅馬的心型尾巴，象徵服務從「欣」出發，心存大台中時刻牽掛市民需求；立體造型正面橘馬則背著「發」字元寶，祝福台中市民「馬上發」，並承諾未來入主市府，將馬不停蹄為市民服務為台中創新局。